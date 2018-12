„Und eigentlich will man das Ding dann auch gewinnen“

Besser geht es kaum: Beim regionalen Turnier des ebm-papst-Hallenmasters sind auch in diesem Jahr die besten Teams aus Hohenlohe und dem Odenwald in der Mulfinger Gerhard-Sturm-Halle am Start. Angeführt wird das Feld am Sonntag, 6. Januar, vom Oberligisten TSV Ilshofen, der das Turnier um 9.30 Uhr gegen den ausrichtenden Verein SV Mulfingen eröffnet.

„Unter die ersten Drei“

Etwas Besonderes ist das ebm-papst-Hallenmasters für Martin Kleinschrodt. Schon 2007 war er Torschützenkönig (fünf Treffer) zusammen mit Sebastian Schneider (FV Lauda). Damals noch mit dem TSV Crailsheim. Später ging er für den FSV Hollenbach auf Torejagd. Dieses Jahr ist er zum ersten Mal als Trainer mit von der Partie – beim Verbandsligisten Hollenbach. „Wir wollen schon mindestens unter die ersten Drei kommen. Und eigentlich will man das Ding natürlich gewinnen“, so Kleinschrodt. Das gelang den Hollenbachern bisher immerhin vier Mal – sehen sie das Turnier doch beinahe als Heim-Veranstaltung an. Beim ebm-papst-Hallenmasters im Januar 2018 wurden sie Zweiter hinter den Sportfreunden Schwäbisch Hall. In der aktuellen Saison geht der FSV als Tabellendritter der Verbandsliga Württemberg in die Winterpause.

Zu früh kommt es wohl für Torben Götz. Der Neunkirchener, der für Hollenbach spielt, wurde Ende des Jahres Weltmeister mit der deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft. Auf dem Feld verletzte er sich allerdings und wird wohl pausieren müssen. Mit Jona Baur (SSV Gaisbach) könnte aber ein aktueller Futsal-Nationalspieler auflaufen. Auch Mert Sipahi (TSG Öhringen) war schon auf einigen Futsal-Nationalmannschafts-Lehrgängen mit dabei. Die beiden Landesligisten gehören zunächst eher zu den Außenseitern. In der Halle ist bekanntlich aber alles möglich.

Als Favorit geht der TSV Ilshofen in das Turnier, der einzige Oberligist im Feld. Der Aufsteiger spielt eine ganz starke Saison und hat nach der ersten Saisonhälfte bereits 28 Punkte geholt. Da die Rückrunde aber bereits am 16. Februar beginnt, werden die Ilshofener in der Halle nicht zu viel riskieren.

Titelverteidiger aus Hall

Als zweiter Verbandsligist neben Hollenbach geht der FV Lauda ins Rennen. Lauda rangiert als Aufsteiger auf dem vorletzten Tabellenplatz der Verbandsliga Nordbaden und will in der Rückrunde versuchen, den Klassenerhalt irgendwie zu realisieren. Trainer Marcel Baumann spielte in Mulfingen auch schon für den FSV Hollenbach. Lauda gewann das Hallenmasters 2007, danach reichte es höchstens noch zu Platz drei.

Es folgen die Landesligisten, angeführt vom Titelverteidiger Sportfreunde Schwäbisch Hall, Spvgg. Gröningen-Satteldorf, TSV Crailsheim, TSG Öhringen, SSV Gaisbach und TSV Pfedelbach (alle Württemberg Landesliga, Staffel 1), VfR Gommersdorf und SV Königshofen (beide Landesliga Odenwald). Das zwölfte Team im Bunde ist Gastgeber SV Mulfingen. Der Bezirksligist schaffte es 2018 auf den dritten Platz.

Erste vier Teams im Viertelfinale

Die ersten vier Teams jeder Gruppe schaffen den Sprung ins Viertelfinale. Der SSV Gaisbach reist mit viel Selbstbewusstsein an: „Mein Eindruck ist, dass wir eine gute Rolle spielen können“, sagt Trainer Florian Megerle. Er kennt das Turnier aus seiner Zeit als Trainer in Mulfingen. 2015 wurde er mit dem SVM Zweiter. „Bei uns wollen fast alle in der Halle kicken – allen voran die Futsal-Spieler“, so Megerle. Zusammen mit den Öhringern steigt auch der SSV sehr früh wieder in die Freiluft-Saison ein, bereits Ende Februar. Denn dann steht in einem Nachholspiel das Derby auf dem Programm. „Deshalb ist die Vorbereitung sehr wichtig für uns“, sagt TSG-Trainer Wolfgang Guja. „Wir wollen uns aber ordentlich präsentieren.“ 2014 wurden die Öhringer Dritter – ihr bisher größter Erfolg beim ebm-papst-Hallenmasters. ebm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018