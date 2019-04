Unentschieden im Spitzenspiel hilft beiden Teams

Brehmbachtal II – Hundh./S. II 2:2

Tore: 0:1 (8.) Michael Lutz, 1:1 (27.) Daniel Brell, 2:1 (66.) Fabian Geier, 2:2 (73.) Steffen Dick.

In einem ausgeglichenen Spiel gingen die Gäste nach einem langen Ball über die Abwehr hinweg schnell in Führung. Die Heimelf kam dann langsam besser ins Spiel und glich in der 27. Minute durch einen Foulelfmeter aus. In der zweiten Hälfte kamen die Hausherren besser aus der Pause und erzielten in der 66. Minute nach einer Flanke von links aus zentraler Position etwa 15 Meter vor dem Tor mit einem schönen Volleyschuss das 2:1. Schon kurz danach kamen die Gäste durch einen Foulelfmeter zum 2:2. Die Heimelf hatte zwar in der letzten Minute noch Pech mit einem Lattentreffer, letztendlich war das Remis aber gerecht.

Vikt. Werth. II/G. – Boxtal II/M. 0:1

Tor: 0:1 (71.) Phil Berger. – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot (90.+3) für Spieler der Gäste wegen Meckerns.

Die erste Hälfte war sehr ausgeglichen. Zwar verpasste die Heimelf die ein oder andere gute Torchance, jedoch überzeugte der eigenen Keeper im Torund hielt so zunächst die Null. Auch nach der Pause spielten die Gastgeber zu kompliziert nach vorne und scheiterte ihrerseits am ebenfalls guten Torhüter der Gäste. Eine Unachtsamkeit bei einem Einwurf verschaffte den Gästen schließlich den nötigen Vorteil zum Führungstreffer in der 71. Minute. Die Niederlage war zwar sehr ärgerlich für die Gastgeber, ließ sich aber auf die schlechte Chancenverwertung zurückführen.

Bobst./Ass. III – Uissigh. II/G. 1:1

Tore: 0:1 (48.) Janik Steinhäuser, 1:1 (70.) Lukas Appel.

In der ersten Hälfte war es eine spielerisch sehr gute B-Klassen-Partie, bei der sich aber zunächst keine der beiden Mannschaften richtige Torchancen erarbeitete. In der zweiten Hälfte erwischten die Gäste den besseren Start und gingen in der 49. Minute durch Janik Steinhäuser in Führung. Die Heimmannschaft ließ sich jedoch nicht verunsichern und glich in der 70. Minute durch Lukas Appel zum 1:1 aus. Die Punkteteilung war am Ende gerecht.

TSG Impfingen – Anadolu L. 1:1

Tore: 1:0 (39.) Mouath Salama, 1:1 (64.) Ahmad Tagiga. – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot (90.+2) für Spieler der Gäste wegen Meckerns.

In dem Spitzenspiel zeigte sich die TSG zunächst leicht feldüberlegen. Nach dem 1:0 durch Mouath Salama in der 39. Minute hätte noch vor der Pause das 2:0 fallen müssen. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste stärker und erzielten als Folge den verdienten Ausgleich. Ein Foulelfmeter kurz vor Spielende hätte für Impfingen den Sieg bedeuten müssen. Am Ende blieb es jedoch bei dem Remis in einem hart umkämpften Spiel.

Untersch./K. II – Wittigh./Z. II 2:3

Tore: 1:0 (15.) Achim Schyle, 1:1 (18.) Daniel Seethaler, 1:2 (20.) Daniel Seifried, 2:2 (27.) Philipp Henning, 2:3 (38.) Daniel Seethaler.

Im ersten Durchgang präsentierte sich die Defensive der Gastgeber sehr offen, weshalb die Gäste auch alle drei ihrer Chancen in der ersten Halbzeit verwandelten. Die Heimelf hielt zwar offensiv dagegen, über einen Halbzeitstand von 2:3 kamen sie aber nicht hinaus. Nach der Pause spielten die Gastgeber nur noch auf das Tor des Tabellenletzten. Dieser spielte jedoch defensiv äußerst clever und konnte so durch sein kompaktes Auftreten die Führung über die Zeit bringen.

SV Uiffingen – Urphar/L./B. 2:4

Tore: 1:0 (32.) Alexander Bossert, 1:1 (51.) Holger Götzelmann (Foulelfmeter), 1:2 (56.) Immanuel Valderrama, 1:3 (82.) Marcel Flegler, 1:4 (89.) Marius Valderrama, 2:4 (90.) Lukas Ernst.

Die Heimelf erzielte gegen starke Gäste zunächst den Führungstreffer nach starker Vorarbeit von Lukas Ernst. Diesen Spielstand hielten sie auch bis zur Pause. Der Foulelfmeter nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel zugunsten der Gäste. Diese erhöhten 4:1. Das Tor in der in der 90. Minute zum 2:4 war am Ende nur noch Ergebniskosmetik. Aufgrund der eigenen mangelhaften Chancenverwertung ging der Sieg, auch in der Höhe, für die Gäste absolut in Ordnung.

