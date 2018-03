„Unfassbar, was unsere U15 in der Halle geleistet hat“

Anzeige

Gegner in der Gruppenphase sind TSV Havelse 1912, S.C. Fortuna Köln und Tennis Borussia Berlin. In der anderen Gruppe spielen Spvgg. Greuther Fürth, Spvgg. EGC Wirges, TuS Komet Arsten und Hombrucher SV. Die Halbfinals werden am Sonntag ab 9.30 Uhr ausgespielt.

Schon einmal Vizemeister

Um 10.40 Uhr geht es am Samstag für die B-Junioren mit der Gruppenphase los. In Gruppe A bekommt es der Karlsruher SC – durch eine Wildcard über die B-Junioren Bundesliga qualifiziert – mit dem 1. FC Köln, TuS Komet Arsten und VfB Merseburg zu tun. Der Badische und Süddeutsche Futsalmeister FC-Astoria Walldorf spielt in Gruppe B gegen TSV Hertha Walheim 1920, JFV Rhein-Hunsrück und Hertha BSC.

Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr weiter mit den Halbfinals. Mit den C-Junioren schafften die Walldörfer es vor vier Jahren bereits zur Deutschen Vizemeisterschaft.

Das Turnier der A-Junioren startet am Samstag um 15.40 Uhr mit der Partie JFV Rhein-Hunsrück gegen SV Schott Jena in der Gruppe A, in der auch der VfB Eppingen um den Einzug ins Halbfinale spielt. aka

