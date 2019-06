Ungeklärte Situation im Tabellenkeller

In der Tabelle herrscht oben Klarheit: Sindringen/Ernsbach (76 Punkte) ist Meister und steigt in die Landesliga Staffel 1 auf. Der TSV Obersontheim (66) bestreitet die Aufstiegsrelegation und spielt am Mittwoch 12. Juni, in Altenmünster wohl gegen den TSV Nellmersbach, den Zweiten der Bezirksliga Rems-Murr. Nellmersbach hat drei Zähler Vorsprung vor Steinbach und kann aufgrund des besseren

...