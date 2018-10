Unnötige Niederlage

SpG Dittwar/TBB – Hoffenheim 2:4

Dittwar/Tauberbischofsheim: Trautwein, Schmitt, Scheuermann, Haas, Sobotta, Schäffner, L. Hartnagel (64. Mutlu), Höpfl, Dörr, Kuhn, Kilian (62. Frank).

Gegen einen starken Gegner spielte die Heimelf über weite Strecken des Spiels gut mit und war in der ersten Spielhälfte sogar die Mannschaft mit den besseren Torchancen. Das gute Verschieben der Heimelf im Mittelfeld führte dazu, dass der Tabellenführer der Frauen-Landesliga mit langen Bällen operieren musste, wobei die schnellen Stürmerinnen stets gefährlich blieben. Mit zwei gut durchgespielten Bällen hätte die SpG durch Verena Dörr in Führung gehen können, doch die Abschlüsse gingen über das Tor. Besser machte es Hoffenheim. In der 43. Minute landete ein Distanzschuss im Winkel und der Gast führte mit 1:0. Trotz einer guten ersten Halbzeit fiel kurz vor der Pause wie aus dem Nichts das Tor zum 2:0.

In der zweiten Spielhälfte spielte die Heimelf hochmotiviert und konzentriert weiter und wurde in der 54. Spielminute mit dem 2:1-Anschlusstor belohnt. Pia Scheuermann erzielte den Treffer mit einem Freistoß aus unglaublichen, rund 35 Metern. Die SpG drückte im weiteren Verlauf auf das Ausgleichstor, das Jasmin Sobotta in der 78. Minute gelang. Im Anschluss ging die Ordnung im Spiel der Heimelf etwas verloren, und diese Entwicklung nutzte der effizient spielende Gegner eiskalt aus. In der Schlussphase (75. Und 87. Minute) erzielten die schnellen Stürmerinnen aus Hoffenheim zwei Tore und brachten die Heimelf um ihren verdienten Punkt. ha

