Unschöne Szenen am Rande des Spielfelds

Der FC Würzburger Kickers wurde seiner Favoritenrolle im Stadtderby gegen den Bayernligisten Würzburger FV gerecht und siegte mit 4:0 (wir berichteten). Knackpunkt der Partie war der Platzverweis von WFV-Verteidiger Bauer nach einer Notbremse in der 20. Minute. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ademi sicher zur Führung für die Kickers, die in der verbleibenden Spielzeit das Ergebnis in die Höhe schraubten.

Kickers-Trainer Michael Schiele war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Wie konzentriert die Jungs das Derby angegangen sind, war top. Nach der berechtigten Roten Karte war es für den Gegner natürlich schwer.“ Zudem habe sich seine Mannschaft nicht aus der Ruhe bringen lassen und sei am Ende der klare und verdiente Sieger, so Schiele. Auch WFV-Coach Marc Reitmaier wusste um die vorentscheidende Bedeutung des frühen Platzverweises: „Das hat dem Gegner natürlich in die Karten gespielt. Aber wir haben unsere Sache sehr gut gemacht und immer wieder die Räume verdichtet. Es war ein gutes Spiel meiner Mannschaft.“ Somit waren nach Abpfiff die Verantwortlichen beider Seiten mit der Leistung ihres Teams zufrieden.

Die Fanlager der beiden Mannschaften hatten sich über die gesamte Spielzeit mit nicht jugendfreien Sprechchören gegenseitig angestachelt und so zu einer aufgeladenen Derby-Stimmung beigetragen. Der negative Höhepunkt ereignete sich in der zweiten Hälfte, als ein Zuschauer aus dem Kickers-Fanblock einen Spieler des WFV bespuckte. Die Person muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Die Würzburger Kickers haben sich durch diesen Sieg für das Achtelfinale des Toto-Pokals qualifiziert. Dieses ist für Dienstag, 4. September, oder Mittwoch, 5. September, angesetzt. Die Auslosung findet am morgigen Freitag statt. Am 5. September bestreitet der FWK zudem ein Testspiel in Gommersdorf gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim.

Ihr nächstes Pflichtspiel steht für die Kickers am kommenden Samstag um 14 Uhr beim FC Hansa Rostock an. Die Partie wird live im BR übertragen. Eine Woche später empfangen die „Rothosen“ den SV Wehen Wiesbaden zu ihrem nächsten Heimspiel. skai

