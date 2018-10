Untergimpern tritt nicht an

Aufgrund von Spielerinnenmangel durch zu viele Verletzungen ist der Tabellensechste der Frauen-Landesliga, SpG Untergimpern/Babstadt, am Sonntag in Tauberbischofsheim gegen die SpG Dittigheim/Tauberbischofsheim nicht angetreten.

Punkte am grünen Tisch

Der Heimelf werden deshalb nach dem Sportgerichtsurteil die Punkte am grünen Tisch erhalten und den direkten Tabellennachbarn überflügeln.

Im nächsten Spiel tritt die SpG am Sonntag, 4. November, um 17 Uhr beim Tabellenfünften, SpG St. Leon/Mingolsheim, an. Wenn das Spiel gewonnen würde, würde sich die SpG in der Tabelle auf Platz fünf verbessern. sha

