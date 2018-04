Verband hört an der Basis interessiert zu und gibt wertvolle Tipps

Anzeige

Auch beim TSV Mudau freute man sich über den wertschätzenden Besuch und die Gelegenheit, im offenen Dialog alles anzusprechen, was den Verein bewegt. „Bei uns läuft es gut“, betonte der Vereinsvorsitzende Ralf Hauk und fügte an: „Es war schön, das auch von Seiten des Verbandes und des Kreises bestätigt zu bekommen, das bestärkt und motiviert.“

Qualifizierte Jugendarbeit

Zusammen mit seinen Kollegen stellte Hauk unter anderem das Jugendkonzept vor, das zu einer hohen Qualität im Jugendbereich führt. Qualifizierte Trainer, ausgebildete Junior-Coaches und FSJler tragen dazu bei. „Der TSV Mudau ist ein vorbildlicher Verein mit einem vielfältigen und erfolgreichen Vereinsleben“, bescheinigte BFV-Geschäftsführer Uwe Ziegenhagen dem Club. Das nahm der BFV zum Anlass, den TSV in der kommenden Ausgabe des Verbandsmagazins „im Spiel“ zu porträtieren. Unterstützung wünschte sich der Verein in Sachen Beitragsgestaltung. Der BFV bot ein weiteres Gespräch an, das in einer Vereinsberatung münden könnte.

Beim SV Hohenwettersbach drehte sich der Vereinsdialog schwerpunktmäßig um die Themen Ehrenamt und Qualifizierung. Hier konnte Karl Becker, Qualifizierungsbeauftragter im Fußballkreis Karlsruhe, direkt Informationen zu den zentralen und dezentralen Aus- und Fortbildungsangeboten geben: Vom DFB-Mobil über Kurzschulungen, Junior-Coach-Ausbildungen bis zu den Trainerausbildungen.

Zum Thema „Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen“ verwiesen die Vertreter des Badischen Fußball-Verbandes ebenfalls auf Qualifizierungsangebote wie die Kurzschulung „Kinder- und Jugendtrainergewinnung“ am 20. April beim VfB Bretten und boten ein Informationsgespräch zum Thema Freiwilligendienst an. aka

