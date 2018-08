Verdient verloren

VfR Mannheim – FV Lauda 1:0

Mannheim: Lentz, Gessel (88. Adragna), Rehm, Kirschner, Mantel (39. Sabah), Tesfagaber, Meier-Küster, Olumide, Kochendörfer, Schwall, Raab.-

Lauda: Bornhorst, Neckermann (75. Kaplan), Schmidt, Lotter (80. Heizmann), Ondrasch, Fell, Jurjevic, Jallow, Schädle, Gerberich, Sen.-

Tore: 1:0 (67.) Haffa. – Schiedsrichter: Rouven Ettner (Kronau). – Zuschauer: 250.

Von der ersten Minute an versuchte der VfR alles, um die Gäste erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen und rasch für klare Verhältnisse zu sorgen. Doch trotz einiger Ecken und vieler Freistöße in der ersten halben Stunde, die immer wieder den Spielfluss auf beiden Seiten unterbrachen, überstand die Baumann-Elf diese Druckperiode und befreite sich aus der Umklammerung. Eine klare Chance war für den FV aber nicht zu verzeichnen; dies galt in der ersten halben Stunde trotz gefühlten 80 Prozent Ballbesitz auch für den Gastgeber. Der erste Torschuss von Kochendörfer nach einer Viertelstunde flog weit über die Querlatte des Gästetors. Kochendörfer scheiterte an Torwart Bornhorst (35.). Nur der Pfosten des Laudaer Tores stand bei einem Kopfball von Sabah in der 45. Minute im Weg. In der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte brannte es lichterloh im FV-Strafraum; einen Kopfball von Jonas Rehm und einen weiteren Torschuss wehrte die FV-Abwehr gerade noch auf der Torlinie ab.

Nach dem Wechsel zeigte die FV-Elf einige gute Spielzüge, doch zwei aussichtsreiche Flankenbälle fanden keinen Abnehmer. Haffa hatte in der 67. Minute Dusel, als eine Flanke über die Köpfe der FV-Abwehr segelte; er ließ den Ball von der Brust abtropfen und ließ freistehend Sven Bornhorst aus acht Metern keine Abwehrchance. Die Gäste versuchten in den letzten 15. Minuten alles, um zu eigenen Chancen zu kommen. In der 87. Minute wackelte die VfR-Abwehr, rettete sich aber mit einem Eckball. Insgesamt zeigte der FV eine disziplinierte Leistung, aber am verdienten Sieg der Mannheimer gab es nichts zu deuteln. ferö

