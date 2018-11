„Vereine bekennen sich dazu“

In der Fußball-Bundesliga sollen die Montagsspiele laut einer Mitteilung der DFL ab der Saison 2021/22 bekanntlich abgeschafft werden. Hingegen stehen die Montagsspielen in der 3. Liga aktuell nicht zur Debatte. Dies bestätigte ein DFB-Sprecher: „Alle anwesenden Vereine haben sich dazu einstimmig bekannt. Die Vereine stehen dahinter, an dieser Grundaussage hat sich auch nichts geändert. Wir sind uns der Sensibilität des Themas bewusst. Der DFB geht mit größter Sensibilität an die Ansetzung der Montagsspiele.“ Auch weil der aktuelle TV-Vertrag noch bis ins Jahr 2022 läuft. Für diesen hat der Deutsche Fußball-Bund als zuständiger Organisator des Spielbetriebes einen TV-Vertrag mit dem Vermarkter SportA abgeschlossen, der die Lizenz an die Telekom weitergegeben hat. Die Telekom überträgt alle 380 Spiele der Liga via „Telekomsport“ live im Pay-TV. Im Gegenzug erhält jeder Verein knapp 1,2 Millionen aus der TV-Vermarktung. Erst im Juni hatte der DFB die neue Zentralvermarktung im Zusammenhang mit dem neuen Spieltagsformat verabschiedet. Eine Umstellung, die auch von 19 der 20 Vereinen mitgetragen wurde. Bestandteile der Zentralvermarktung sind die Partnerschaft mit Liga-Hauptpartner bwin, der Medienrechte-Vertrag mit SportA/ARD und der Telekom als TV-Erstrechteverwertern sowie der einheitliche Spielball, der von adidas gestellt wird. Die Erlöse aus der Zentralvermarktung werden zu gleichen Teilen an alle 20 Vereine der 3. Liga ausgeschüttet. Dieses Verteilungsmodell traf auf der Managertagung der 3. Liga auf ungeteilte Zustimmung. „Das ist ein klares Signal der Solidarität und trägt zur Stärkung der 3. Liga bei“, betonten Christian Seiffert und Sven-Uwe Kühn als Vertreter der 3. Liga im DFB-Spielausschuss.

Kickers im TV

In Köln suchen die Würzburger Kickers den Ausweg aus der Abwärtsspirale. Vier Niederlagen in Folge und Tabellenplatz 13 sind nach dem hoffnungsvollen Saisonstart ernüchternd. Das BR-Fernsehen zeigt die Partie am heutigen Samstag ab 14 Uhr live. Gastgeber Fortuna Köln durchlebt mit neuem Trainer ebenfalls Turbulenzen, zuletzt setzte es in der Liga zwei hohe Niederlagen. Trotzdem mahnt Rothosen-Trainer Michael Schiele: „Es gibt in dieser Liga keine leichten Gegner. Jeder kann jeden schlagen. Häufig entscheidet auch die Tagesform.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018