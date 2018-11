Vereine können jetzt erneut Kandidaten vorschlagen

Beim Wettbewerb „Danke Schiri“ ehren der Badische Fußballverband und die Schiedsrichtervereinigungen der Fußballkreise besonders engagierte Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Die Ausschreibungsphase auf Kreisebene läuft ab sofort bis zum 14. Dezember. Vereine können erneut Kandidaten vorschlagen.

Die Ehrung wird in drei Kategorien vergeben: Schiedsrichterin, Schiedsrichter U50 und Schieds-richter Ü50. Kriterien sind nicht etwa die Leistungsklasse oder die Anzahl der geleiteten Spiele, es geht vielmehr um das gesamtheitliche Engagement für die Schiedsrichterei. Beispielsweise Aktivität in der Schiedsrichtergruppe, besonders bei der Gewinnung und Betreuung des Schiedsrichternachwuchses, soziales Engagement oder besonders positives Teamverhalten.

Zunächst wählen die Schiedsrichterausschüsse die Sieger auf Kreisebene aus, die anschließend öffentlich geehrt werden. Alle erhalten neben Geschenken und Urkunden eine Einladung zur zentralen bfv-Ehrung bei der Dekra Niederlassung Mannheim. Dort kürt der BFV dann drei Verbandssieger. „Wir haben aktuell sehr mit sinkenden Schiedsrichterzahlen zu kämpfen. Daher ist es umso wichtiger, unsere große Wertschätzung zu zeigen, für diejenigen, die sich engagieren“, betont der Verbandsschiedsrichter-Obmann Rolf Karcher. „Das soll auch als Motivation für neue Schieds-richterinnen und Schiedsrichter dienen.“ Den Dank und die Wertschätzung erlebten die 23 Kreissieger des letzten Wettbewerbs bei ihren Ehrungen in den Fußballkreisen und dann bei der Ehrungsveranstaltung in der Sportschule. In der Kategorie U50 wählte die Jury Thomas Roth als BFV-Sieger: „Ich bin total platt und berührt. Mein Herz hängt einfach am Schiedsrichter sein“, sagte Roth nach der Ehrung. Auch Selina Menzel, in der Kategorie Frauen zur Landessiegerin geehrt, freute sich: „Es bedeutet mir sehr viel, dass unser Engagement anerkannt und gewürdigt wird.“

Für die Ehrung 2018/19 können erneut auch Vereine Vorschläge machen. Den Meldebogen finden Interessenten auf www.badfv.de/dankeschiri. Ansprechpartner sind die Obleute der Kreisschiedsrichtervereinigungen. bfv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018