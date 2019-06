Vereine können mobilen Streetsoccer-Courts ausleihen

Der Badische Fußballverband unterstützt seine Vereine mit insge-samt vier mobilen Streetsoccer-Courts, die in der Sportschule Schöneck in Karlsruhe und ganz neu beim SV Pülfringen zur Ausleihe bereitstehen. Streetsoccer, also klassischer Straßenfußball im drei gegen drei oder vier gegen vier ohne Torhüter und Schiedsrichter, ist eine besonders attraktive Form des Freizeitfußballs für Jung und Älter, Vereins- oder Freizeitfußballer. Mobile Streetsoccer-Felder können auf Schulhöfen, Markt- und Parkplätzen und natürlich auf dem Sportplatz aufgestellt werden, nicht aber auf Hart- bzw. Sandplätzen. Die beim Badischen Fußballverband ausleihbaren Spielfelder sind 10 x 15 Meter groß und begeisterten schon bei zahlreichen Veranstaltungen. Die Felder werden für die Benutzung im Freien und von Oktober bis März für die Benutzung in der Halle ausgeliehen. Es wird eine Gebühr erhoben.

Kontakt: Alexandra Grein, 0721/4090428, alexandra.grein@badfv.de

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019