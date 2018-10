Vereinigung sucht Nachwuchs

Die Schiedsrichtervereinigung Buchen im Badischen Fußballverband bildet wieder Schiedsrichter-Nachwuchs aus. Interessierte können sich noch bis zum 31. Oktober melden. Als Ausbildungsort ist das GTO in Osterburken festgelegt. Große Teile der Ausbildung organisieren die Schiedsrichter in Buchen über das Modul „DFB online lernen“. Das Online-Lernen erfolgt zu Hause am PC oder Smartphone nach individueller Zeiteinteilung, dazu kommen vier kurze Präsenzphasen, am Abend zwischen 18 Uhr und 21 Uhr. Nach dem Abschluss sammeln die Jungschiedsrichter praktische Erfahrung bei Jugendspielen. Die finanzielle Entschädigung für Fußballschiedsrichter findet nach der Spesenordnung des bfv statt. Wer weitere Informationen wünscht oder sich anmelden möchte, meldet sich beim Lehrwart Heiko Link: heiko.link@freenet.de, Telefon 06281/97637. srv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018