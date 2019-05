Verfolger des Tabellenführers hat das Titelrennen noch nicht aufgegeben

Der SV Schönfeld musste im vergangenen Spiel erneut eine Niederlage hinnehmen. In der kommenden Partie gegen die SpG Boxtal/Mondfeld II geht es für den SV zum nichts mehr, da der Ligaverbleib gesichert ist. Die Gäste kamen im Kellerduell zuletzt nicht über ein Unentschieden hinaus. Auf den FV Brehmbachtal II wartet mit der TSG Impfingen am vorletzten Spieltag ein echter Hammer. Nach dem Unentschieden der Gastgeber gegen den Tabellenletzten ist die Wahrscheinlichkeit hoch, mit einer erneuten Niederlage in der Tabelle weiter abzurutschen. Die TSG Impfingen sendete im vergangenen Spiel ein starkes Signal an den SV Anadolu Lauda und zeigte, dass sie immer noch im Rennen um den Titel sind. Max Weiske wird der Offensive in den letzten Spielen den nötigen Auftrieb geben. Die SpG Vikt. Wertheim II/Grünenwört empfängt mit dem TSV Bobstadt/Assamstadt III einen durchaus machbaren Gegner. Die Gäste kassierten im letzten Spiel eine herbe Klatsche (7:1) gegen den Tabellenzweiten, dennoch ist für sie der dritte Platz in den letzten beiden Spielen noch zu erreichen. Die SpG Wittighausen/Zimmern II benötigt in jedem Fall einen Sieg gegen den FC Hundheim/Steinbach II, um die Spielklasse halten zu können. In der Partie zwischen dem SV Uiffingen und dem SV Anadolu Lauda, geht es bei letzterem um wesentlich mehr. Während der SV Uiffingen schon jetzt sicher in der Liga verbleibt, benötigen die Gäste einen Sieg, um den Tabellenzweiten aus Impfingen weiter auf Abstand zu halten. Sollte die TSG Impfingen zudem verlieren, kann sich der SV Anadolu Lauda bereits am vorletzten Spieltag über die Meisterschaft freuen. Der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen II begrüßt zuhause den VfR Uissigheim/Gamburg II. Die Gäste verloren jüngst und wollen nun mit einem Sieg den dritten Tabellenplatz verteidigen.

