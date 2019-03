Verfolger treffen aufeinander

Buch/Br./G.Alth. II – TSV Höpf. III: Nachdem das Wetter in der vergangenen Woche ganz spontan einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, empfangen die Platzherren schon heute Abend den TSV Höpfingen. Der Gast allerdings ist als Tabellenfünfter eine echte Herausforderung.

Donebach II – SV Großeicholzheim II: Großeicholzheim will unbedingt raus aus dem Mittelfeld. Dafür ist ein Sieg gegen den Neunten, den FC Donebach, Pflicht, wenn sich der SV nach oben in Richtung starke Ligaspitze noch etwas ausrechnen will.

TSV Buchen II – Eintracht Walldürn II: Spitzenreiter gegen den Tabellenvierten – das verspricht Spannung. Die Eintracht ist vielleicht beflügelt vom 1:0 gegen den Zweiten aus Bödigheim vergangenen Sonntag und luchst dem Primus mit diesem Schwung etwas ab.

FC Eubigheim – FC Bödigheim: Die Buchener Verfolger treffen an diesem Sonntag direkt aufeinander. Nur wer hier gewinnt, hat die Chance, noch dichter an den TSV heranzukommen und ihm überhaupt die Führungsposition streitig zu machen.

TSV Merchingen – SG Hainstadt/Hettigenbeuern: Der Gast aus Hainstadt ist hier wohl klarer Favorit gegen den Tabellenvorletzten aus Merchingen. Beide Teams hatten zuletzt spielfrei, da ihre Partien witterungsbedingt abgesetzt werden mussten, und sind motiviert. cls

