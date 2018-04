Verfolger treffen sich in Walldürn

Anzeige

SV Leibenstadt – FC Zimmern. Wie schon im Vorjahr, spielt der SV Leibenstadt eine solide Saison ohne großartige Ausrutscher nach oben oder unten. Die jüngste Niederlage in Bödigheim will der SVL nun mit einem Heimerfolg über Zimmern wieder wettmachen. Da der FCZ punktgleich mit Leibenstadt, aber um eine Position besser platziert ist, möchten die Gäste ihre Gastgeber natürlich hinter sich lassen – dazu würde eine Punkteteilung genügen.

Bofsh./O. III – Hainstadt II/Hett. II. Ebenfalls Tabellennachbarn treffen am Sonntag in Bofsheim aufeinander. Auch hier können die Platzherren mit einem Sieg an ihrem aktuellen Kontrahenten vorbeiziehen. Da die Gäste auswärts in dieser Saison bisher nur beim Tabellenvorletzten gewonnen haben, stehen die Chancen der SG Bofsheim/Osterburken II also gar nicht so schlecht. uwb

