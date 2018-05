Verfolgerduell bleibt ohne Sieger

Anzeige

Dittwar/H. – Unterschüpf/K. II 1:1

Tore: 0:1 (2.) Achim Schyle, 1:1 (59.) Tobias Zegowitz.

Im Spitzenspiel der Kreisklasse B trennten sich beide Mannschaften mit einem1:1. In einem fairen Spiel hatten die Gäste den besseren Start, denn sie gingen schon in der zweiten Minute in Führung. Danach nahm die heimische SG das Heft in die Hand und drängte auf den Ausgleich, der aber erst in der 59. Minute durch Tobias Zegowitz fiel. Durch die kämpferische und taktische Leistung, auch aufgrund der vielen guten Chancen, hätte die Heimmannschaft den Sieg verdient gehabt. So blieb es aber beim 1:1 Unentschieden.