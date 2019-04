Verfolgerduell in Oberlauda

Die SpG Oberbalbach/Unterbalbach II braucht noch einen Sieg, um die letzten theoretischen „Rest-Zweifel“ am Aufstieg in die Kreisklasse B endgültig zu beseitigen. Diesen einen Sieg wird sie allerdings am Wochenende nicht einfahren können. Der Grund: Die Mannschaft ist spielfrei. Deshalb konzentriert sich das Interesse in Staffel 1 auf das Verfolgerduell zwischen der SpG Gerlachsheim II/Oberlauda/Lauda II gegen die SpG Beckstein/Königshofen II. Um im Kampf um Tabellenplatz zwei weiter dabei zu sein, müssen eigentlich beide Mannschaften gewinnen.

In Staffel 2 spricht nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen fast alles für den SV Nassig III, der sich nun mit sechs Punkten schon etwas abgesetzt hat. Auch hier ist augenblicklich der Kampf um Platz zwei, der noch eine Chance auf den Aufstieg mit sich bringt, deutlich spannender als das Titelrennen. ptt

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.04.2019