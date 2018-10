„Verkehrte Welt“ in Sindolsheim

SpG Berolzheim/Hirschlanden – VfB Altheim. Die Gäste haben die jüngsten fünf Partien nicht verloren und darunter waren es vier Siege. Berolzheim/Hirschlanden hat nach dem Abgang von Stürmer Dominik Weiß vor der Saison ein Offensivproblem, denn im Schnitt traf man nur alle zwei Spiele einmal. Beim Gegner dagegen sind es mehr als drei Treffer pro Begegnung. Die SpG möchte den zweiten Heimsieg einfahren, der VfB hat allerdings einiges dagegen und wird wohl seinen Aufwärtstrend fortsetzen.

SV Großeicholzheim – TTSC Buchen. Die Großzahl an Punkten, nämlich sieben, holte Großeicholzheim auf eigenem Terrain. Doch nun wartet auf den SVG ein ganz unangenehmer und schwer bespielbarer Gegner. Beim TTSC träumt man weiterhin vom Durchmarsch. Im der vergangenen Saison sehr souverän Meister in der Kreisklasse B1 geworden, spielt man nun auch eine Klasse höher um die vorderen Plätze mit. Mit einem Sieg in Großeicholzheim will man die hervorragende Ausgangsposition verteidigen.

SpG Krautheim/Westernhausen – SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen. Einen herben Dämpfer gab es am vergangenen Wochenende für Krautheim/Westernhausen. Beim Verfolger TTSC Buchen kassierte man eine 0:3-Niederlage. Dabei traf SpG-Trainer Carsten Ostertag zu allem Übel auch noch ins eigene Tor. Nun gilt es aber, diesen Rückschlag zu verkraften und im Heimspiel wieder alles für die drei Punkte zu geben. Dagegen haben aber sicherlich die Gäste etwas, denn die SpG gewann ihre jüngste Partie und fährt damit mit breiter Brust ins Jagsttal. Doch man wäre vor Spielbeginn auch sicherlich schon mit einem Zähler zufrieden.

FV Laudenberg – SV Schlierstadt. Satte 19 Punkte liegen zwischen den beiden Teams. Auch wenn man sich die Tordifferenzen der beiden Mannschaften anschaut, sieht man gehörige Unterschiede. Laudenberg hat bislang erst acht Tore geschossen, allerdings auch erst sieben Begegnungen bestritten. Schlierstadt dagegen hat in neun Spielen erst acht Gegentore bekommen. Der SVS ist weiterhin ohne Niederlage und führt im Augenblick schon äußerst souverän die Klasse an, jedoch ist in der Liga weiterhin alles möglich.

Hardheim/Bretzingen II – SV Hettigenbeuern. Gelingt der zu Saisonbeginn neu gegründeten Spielgemeinschaft am zehnten Spieltag nun zumindest einmal das erste Tor oder setzt sich die Negativserie für Hardheim/Bretzingen II auch beim zweiten Heimspiel in Folge fort? Auf fremdem Platz gab es für Hettigenbeuern zwei Siege in fünf Spielen. Dabei bekam man jedoch im Schnitt fast drei Gegentreffer pro Partie. Doch gegen die „Erftal-Zweite“ soll man die weiße Weste behalten.

SpG Sindolsheim I-Rosenberg II – SpG Oberwittstadt/Ballenberg II. Auswärts ist die Heimmannschaft eine Macht. Vor heimischem Publikum hapert es noch ein wenig. Dies soll aber nun gegen die auswärtsstarken Gäste geändert werden. Bei Oberwittstadt/Ballenberg II ist es nämlich gerade anders herum. Man holte auf fremdem Geläuf schon zehn Punkte und bekam dabei erst zwei Gegentore. Dies ist der Topwert aller Teams. Das macht die Gäste sogar zum leichten Favoriten. Doch mit einem Sieg wäre Oberwittstadt/B. II bis auf einen Punkt dran und würde sich oben festbeißen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018