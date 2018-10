Verlierer muss abreißen lassen

FC Hettingen – VfB Heidersbach. Den Auftakt macht bereits am morgigen Samstag die Partie zwischen Hettingen und Heidersbach. Der VfB Heidersbach drehte am vergangenen Spieltag eine 2:1-Führung des Gegners zu seinen Gunsten und bleibt auf dem elften Tabellenplatz stehen. Der FC Hettingen ist ihm mit einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen. Wenn der FCH also gewinnt, kann er am VfB Heidersbach vorbeiziehen. Das wollen die Heidersbacher natürlich verhindern.

FC Schloßau – Spvgg. Hainstadt. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge meldete sich der FC Schloßau am vergangenen Spieltag mit einem 3:0-Sieg im Absteigerduell gegen den TSV Buchen zurück und hält somit den Abstand auf die Tabellenspitze möglichst gering. Und nun ist die Spvgg. Hainstadt zu einem weiteren Top-Duell zu Gast. Der Spielvereinigung gelang zuletzt nach zuvor zwei sieglosen Partien ein „Dreier“. Beide Teams scheinen also gut vorbereitet.

TSV Mudau – TSV Götzingen/ VfL Eberstadt. Nach dem so souveränen Saisonbeginn schwächelt der TSV Mudau momentan ein bisschen: In den vergangen fünf Spielen holte der TSV nur sechs Punkte, dennoch steht er auf einem guten vierten Tabellenplatz. Nun geht es im Duell gegen den Tabellennachbarn TSV Götzingen/VfL Eberstadt. Die Spielgemeinschaft holte in den vorigen fünf Partien auch „nur“ neun Punkte. Der Verlierer dieser Partie muss zur Spitzengruppe abreißen lassen.

SG Erfeld/Gerichtstetten – FC Donebach. Erfeld/Gerichtstetten gegen Donebach ist schon seit Jahren eine der brisantesten Partien der gesamten Kreisligarunde. Wenn zwei so kernig agierende Teams aufeinandertreffen, hagelt es nicht selten Verwarnungen und Platzverweise. In der vergangenen Rückrunde sicherte sich der FC Donebach kurz vor Schluss den 2:1-Sieg. Wird es wieder ein Last-Minute-Erfolg?

TSV Buchen – VfB Sennfeld/Roigheim. 3,8 Toren im Schnitt schießt der VfB Sennfeld/Roigheim in der aktuellen Spielzeit. dies ist insbesondere für einen Aufsteiger aus der A-Klasse, eine beachtliche Zahl. Auch am vergangenen Wochenende war der VfB wieder gegen die SG Erfeld/Gerichtstetten erfolgreich (5:2). Der TSV Buchen hingegen musste sich am Ende doch deutlicher als gedacht mit 0:3 gegen den FC Schloßau geschlagen geben.

SV Osterburken II – FC Schweinberg. Mit dem 4:1-Erfolg aus dem Derby gegen Höpfingen II im Rücken geht der FC Schweinberg voller Vorfreude in die Partie gegen das Tabellenschlusslicht. Somit spricht alles für einen Sieg des FCS, doch die Vergangenheit zeigt, dass man sich besonders gegen vermeintlich schwächere Teams immer schwerer tut. Auf auswärtigem Terrain holte der FC Schweinberg bisher allerdings nur drei Punkte. Ist das die Chance für den SV Osterburken II?

TSV Höpfingen II – TSV Rosenberg.

Der nun seit vier Spielen ungeschlagenen TSV Rosenberg trifft auf den schwächelnden TSV Höpfingen II, der auch das Nachholspiel am Mittwoch verlor. Es läuft momentan nicht ganz rund bei den Höpfingern: Das Unentschieden vor zwei Wochen gegen den VfB Heidersbach scheint ein kleiner „Ausrutscher“ gewesen sein, denn an den kleinen Erfolg knüpfte der TSV II am vergangenen Sonntag nicht an. Die Tabelle spricht für sich: Der TSV Rosenberg geht als Favorit in die Partie und sollte unter normalen Bedingungen die Punkte aus Höpfingen mitnehmen.

VfR Gommersdorf II – SV Seckach.

Seit drei Spielen ist die Landesliga-Reserve des VfR Gommersdorf nun schon ohne Sieg und verlor zuletzt seinen einstelligen Tabellenplatz an den FC Schweinberg. Der SV Seckach hat den endgültigen Sprung aus der Gefahrenzone noch nicht geschafft, ist allerdings auf einem guten Weg. Es trennt ihn nur noch ein Punkt vom rettenden Relegationsplatz. Im Kampf gegen den Abstieg zählt am Ende jeder Punkt. Das beflügelt im Duell gegen den Geheimfavoriten noch einmal enorm.

Hardheim/Bretzingen – SV Waldhausen. Nur ein Tabellenplatz trennt beide Mannschaften. Hardheim/Bretzingen feierte am vergangenen Spieltag mit dem Unentschieden gegen den SV Seckach einen Mini-Erfolg, nach zuvor fünf Niederlagen in Serie. Waldhausen baute seine Siegesserie, nach zuvor drei gewonnenen Partien, gegen nun Hettingen nicht aus. Beide Teams sind im Verfolgerduell auf wichtige Punkte aus. In der aktuellen Verfassung hat allerdings Waldhausen die besseren Chancen auf den Sieg.

