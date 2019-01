„Vertrauen ins eigene Spiel“

Testspiel: Der FC Würzburger Kickers absolviert am heutigen Samstag sein letztes Testspiel vor dem Start in die Rest-Rückrunde der 3. Liga. Gegner wird dabei um 13.30 Uhr in Würzburg Zweitligist SSV Jahn Regensburg sein.

Die Partie wird aus spielorganisatorischen Gründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Regensburg belegt aktuell in der 2. Bundesliga mit 26 Punkten den 9. Tabellenplatz und startet am 30. Januar mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn in die Rückserie. „Wir haben in dem Spiel gegen Genua noch einmal einen Schritt nach vorn gemacht. Auch im eigenen Ballbesitz, wenn uns ein Gegner früh attackiert hat. Daher müssen wir dieses Vertrauen in unser eigenes Spiel auch in die nächsten Wochen mitnehmen“, blickt Fabio Kaufmann auf die kommenden Wochen voraus. Gesperrt: Aktuell dürfen in der Duisburger Schauinslandreisen-Arena keine Fußballspiele stattfinden. Grund dafür sind Schäden an der Dachkonstruktion des Stadions. Diese wurden bei einer Kontrolle durch das Duisburger Bauamt festgestellt: „Bei einer routinemäßigen Kontrolle der Bauordnung hat sich herausgestellt, dass es Schäden im Bereich der Dachplatten gibt, die möglicherweise zu einer Gefahr für Besucher werden könnten. Diese Schäden müssen nun behoben werden, damit die Gefahr gebannt werden kann.“

Betroffen davon sind auch alle Fußballspiele des MSV Duisburgs und des KFC Uerdingen. Der Drittligist aus Krefeld zahlt für die Nutzung etwa 800 000 Euro an Miete und beteiligt sich zudem auch an den Nebenkosten des Stadions. Ob eine Austragung des Drittligaspiels gegen die Würzburger Kickers am Sonntag ,27. Januar, gefährdet ist, ist derzeit noch völlig offen. Ein externes Gutachten soll nun klären, ob die mangelhafte Dachkonstruktion eine Sperrung rechtfertigt. Dies bestätigte Dirk Broska, Geschäftsführer der Stadion-Projektgesellschaft: „Ich gehe davon aus, dass das Gutachten ergibt, dass es keine Gefahr gibt, zumal wir defekte Platten sofort entfernen würden.“ Allerdings werden die aktuell verbauten Lichtstegplatten in der Dachkonstruktion nicht mehr produziert. pati

