VfB darf jetzt nicht weiter schwächeln

Was ist nur mit dem VfB Reicholzheim/Dörlesberg los? Gegen Unterbalbach gab es für den (Noch-)Spitzenreiter bereits das zweite Remis in Folge. Den Liga-Thron hält der Aufsteiger nur noch, weil der zweitplatzierte TSV Assamstadt eine Partie weniger auf dem Konto hat. Im Heimspiel gegen den 1. FC Umpfertal muss für den VfB also wieder dringend ein Sieg her. Auch hier gehen die „Blau-Weißen“ wieder als klarer Favorit ins Rennen, doch könnte beim ein oder anderen VfB-Spieler Unsicherheit im Nacken sitzen. – Hinspiel: 5:0.

Nutznießer des momentanen Reicholzheimer Strauchelns ist der TSV Assamstadt. Nachdem die Partie gegen Kreuzwertheim am letzten Wochenende abgesagt wurde, hat der TSV mit einem Heimsieg gegen die DJK Unterbalbach die Chance, auf den ersten Platz vorzurücken. Die DJK hat sich durch das überraschende Remis gegen Reicholzheim/Dörlesberg ein Stück in Richtung gesichertes Mittelfeld vorgeschoben. Die Rollen sind bei einem Blick auf die Statistik klar verteilt, doch sollte man die Möglichkeit nicht ausschließen, dass Unterbalbach auch in dieser Partie zu einem Favoritenschreck avancieren könnte. – Hinspiel: 4:0. Im Tabellenkeller kommt es am Sonntag zu einem „Sechs-Punkte-Spiel“ zwischen dem TSV Unterschüpf/Kupprichhausen und dem TSV Kreuzwertheim. Besonders die „Spielgemeinschaft“ ist vor dieser Partie unter Druck. Sollte man gegen den bayerischen Vertreter eine Niederlage kassieren, würde der Abstand auf den Konkurrenten bereits fünf Zähler betragen. Statistisch gesehen liegen die Chancen auf einen Sieg jedoch eher bei den Kreuzwertheimern – schließlich hat der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen bislang zu Hause noch keinen einzigen Zähler gesammelt. – Hinspiel: 0:3.

Auf die Kickers DHK Wertheim wartet mit dem SV Nassig/Sonderriet II die Wundertüte der Liga. Zwar schwebt die Landesliga-Reserve noch in erheblicher Abstiegsgefahr, doch zeigte man in der laufenden Saison immer wieder starke Leistungen gegen vermeintlich bessere Gegner. Die Kickers sollten folglich gewarnt sein, auch wenn man als Favorit in die Partie geht. Spielentscheider könnte in dieser Begegnung womöglich die Nassiger Hintermannschaft sein. Mit 35 kassierten Gegentreffern stellt die Landesliga-Reserve die zweitschlechteste Defensive der Spielklasse. - Hinspiel: 0:4.

Der FC Külsheim befindet sich weiter im freien Fall. Vier Niederlagen in Folge kassierten die „Brunnenstädter“ zuletzt. Das schlimmste daran: vier Niederlagen ohne eigenen Treffer. Das Offensivproblem des FCK könnte auch im Heimspiel gegen den TuS Großrinderfeld wieder Punkte kosten. Denn anders als die Külsheimer spielt der TuS momentan schnellen Offensivfußball und sammelt so fleißig „Dreier“. Sollte der FC am Sonntag keine deutliche Leistungssteigerung zeigen, sollte man sich auf den nächsten Rückschlag einstellen. – Hinspiel: 0:2. Zwar haben weder der TSV Gerchsheim noch der TSV Schwabhausen/Windischbuch noch Chancen auf den Aufstieg, doch dürfen beide Mannschaften mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Im Duell zwischen dem Tabellenfünften und -dritten geht es vorrangig um Prestige. Das Ergebnis ist dabei völlig offen: Während Gerchsheim nach Reicholzheim/Dörlesberg die beste Offensive der Liga stellt (37 Tore), gehört die Schwabhäuser Defensive mit lediglich 18 Gegentreffern zu den sichersten der Spielklasse. Man darf sich folglich auf eine spannende Partie freuen. – Hinspiel: 1:4.

So langsam aber sicher wird es für den VfR Gerlachsheim in Sachen Abstiegskampf ernst. Durch die deutliche 1:4-Pleite gegen Großrinderfeld ist man dem Keller wieder ein Stück nähergekommen. Beim FV Brehmbachtal dürfte hingegen nach dem 2:1-Sieg über den TSV Unterschüpf/Kupprichhausen gute Stimmung herrschen. Diesen Motivationsschub werden die Gelb-Blauen sicher nutzen wollen, um dem angeschlagenen VfR die nächste Niederlage zuzufügen.- Hinspiel: 3:2.

