VfR beweist auch weiterhin Charakter

Im ersten Abschnitt war die Partie im Oberwaldstadion im Karlsruher Stadtteil Durlach-Aue noch ausgeglichen. „Die Auer hatten zwar die besseren Einzespieler, doch unsere Mannschaft stand sehr gut im Abwehrverhalten und zeigte einen homogenen Zusammenhalt“, meinte VfR-Teammanager Daniel Gärtner. Und die Gäste gingen auch in Führung: Wie schon im Spiel gegen Schwetzingen, reagierte VfR-Torhüter Nico Bayha nach einem abgefangenen Ball am schnellsten. Sein genauer Abschlag setzte Torben Götz (25.) in Szene, der sich in seiner unnachahmlichen Art durchsetzte und mit einem strammen Schuss ins lange Eck zum 1:0 traf. Auch beim 2:0 war VfR-Torhüter Bayha der Urheber des Treffers, weil er wieder gedankenschnell Götz freispielte, er sich nicht aufhalten ließ und zum 2:0 in den Winkel traf. „Ein verdienter Erfolg. Nicht nur die Jungen im Team, wie Alex Beck und Jakob Hespelt, haben die Vorgaben klasse umgesetzt“, zollte Hogen ein Lob. eb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.05.2018