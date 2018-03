VfR Gerlachsheim schlittert wieder in den Tabellenkeller

Anzeige

Gommersdorf II – Türkspor M. 3:3

Gommersdorf: Schmelz, Behringer, Retzbach, Rehrauer (80. Holz), Asum (58. Beck), Westphal (65. Stöcklein), Feger, Bender, G. Mütsch, J. Reuther, T. Reuther (55. R. Mütsch). Mosbach: Avdispahic, Losing, Yarar, Gül, Saljic, Pasalic, Sen, Götz (46. Jarju), Zeybek, Cavli (46. Celestino), Güler. Tore: 1:0 (9.) und 2:0 (24.) jeweils Henning Westphal, 3:0 (33.) Torben Reuther, 3:1 (43.) Ismael Sen, 3:2 (57.) Alagie Jarju, 3:3 (75.) Aldin Pasalic.. – Schiedsrichter: Hakan Peker (Bretten). – Rot: für Mosbachs K. Zeybek (85.) wegen einer Tätlichkeit. – Zuschauer: 70.

Gommersdorf kam deutlich besser in die Partie, entschied die Zweikämpfe im Mittelfeld für sich und lag nach 24 Minuten nach zwei Treffern von Westphal mit 2:0 in Führung. Auf 3:0 stellte Torben Reuther das Ergebnis in der 33. Minute, doch zwei Minuten vor der Halbzeit verkürzte Sen mit der ersten echten Torchance der Gäste. Dieser Anschlusstreffer schien wie ein Wecksignal für die Mosbacher Elf gewesen zu sein. Sie erhöhte nach dem Seitenwechsel das Risiko, hatte nun mehr Spielanteile und Chancen. Nach 54 Minuten wehrte VfR-Keeper Schmelz einen Distanzschuss von Ismail noch ab, beim 2:3 von Jarju (57.) per Heber war für ihn aber nichts mehr zu machen. Die in der zweiten Hälfte effektiveren Gäste kamen schließlich in der 75. Minute zum umjubelten Ausgleich. Aldin Pasalic wurde im Strafraum frei gespielt und schob mühelos zum 3:3 ein. Hektisch wurde es nochmals in der Schlussphase, als Zeybek sich nach einer Tätlichkeit die rote Karte einhandelte.

Tauberb’heim – Schloßau 1:4

Tauberbischofsheim: Bier, Shynkevich (70. Burger), Höfling, Kircher, Seethaler, Lotter (76. Zichler), Gimbel, Schrank (65. Stockmeister), Miller, Wolter, Greco. Schloßau: Trunk, Mechler (30. Schulte), Ihrig (27. Götz), Scheuermann, Stuhl (82. Gornik), Brech, Benig, Proksch, Rechner, Berisha, Schnorr. Tore: 0:1 (50.) Nico Stuhl, 0:2 (52.) Florian Rechner, 0:3 (62.) Nico Stuhl, 1:3 (72.) Mario Greco, 1:4 (82.) Patrick Benig. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Marc Heiker (Sulzfeld).

Die Zuschauer sahen in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften störten früh im Spielaufbau und setzten den Gegner unter Druck. Mit den resultierenden Torchancen und der Chancenverwertung taten sich aber beide Mannschaften schwer. So blieb es bis zur Pause beim leistungsgerechten 0:0. Nach dem Wechsel waren die Gäste klar dominierend und gingen schnell durch einen Treffer von Nico Stuhl in Führung. Die Heimelf war von diesem Rückstand verunsichert, was die Gäste eiskalt ausnutzten: Florian Rechner erhöhte auf 2:0. Kurz darauf war wieder Nico Stuhl zur Stelle und traf zum 3:0. Dem TSV Tauberbischofsheim gelang nicht viel. Es dauerte lange, bis er wieder einmal gefährlich vor dem Gästetor auftauchte. Diese Chance nutzte allerdings Mario Greco zum 1:3-Anschlusstreffer. Hoffnung wollte aber bei der Heimelf keine mehr aufkeimen, denn kurz darauf erzielte Patrick Benig den Endstand zum 4:1.

SV Nassig – TSV Oberwittstadt 1:1

Nassig: Schwind, Kempf (78. Kunkel), Seyfried, Schuhmacher, Th. Baumann, Henninger, Budde (81. Correia), Muehling, Schmidt (78. Oetzel), Stobbies (55. S. Wolz), Ziegler. Oberwittstadt: Hügel, Zeller, Blatz, Walz, Schledorn, Kunkel, Rolfes, Sommer, Walz, Essig, Czerny. Tore: 0:1 (22.) Schledorn, 1:1 (71., Foulelfmeter) Budde. – Rot: Kunkel (TSV/70.). – Gelb-Rot: Th. Baumann (SVN, 60.), D. Reinhardt (TSV, 62). – Schiedsrichter: Schilling (Sinsheim). – Zuschauer: 120.

In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Hälfte war der Gast einen Tick cleverer als die junge Nassiger Mannschaft. Die erste Chance des Spiels hatte für Oberwittstadt Schledorn in der 15. Minute. Derselbe Spieler profitierte in der 22. Minute von einer Fehlerkette in der Nassiger Abwehr und schob zur Gästeführung ein, nachdem Schwind den Ball nur noch nach vorne abwehren konnte. Ab der 30. Minute gestaltete der SVN das Spiel offener und kam selbst zu Chancen. Die beste war ein Schuss von Budde in der 40. Minute, der knapp über das Tor ging. In der zweiten Hälfte erhöhte Nassig die Schlagzahl. Ab der 59. Minute wurde es dann turbulent: Erst hätte Wolz allein vor Hügel den Ausgleich für den SVN erzielen müssen, doch er schoss den TSV-Keeper an. Bei der nächsten Aktion gab es Gelb-Rot für Baumann vom SVN nach einem Zweikampf an der Seitenlinie. Kurz darauf sah dann auch Reinhardt auf Seiten der Gäste Gelb-Rot. In der 70. Minute stoppte Kunkel als letzter Mann den Nassiger Stürmer und sah dafür die Gelbe Karte. Beim fälligen Freistoß pfiff der Schiedsrichter für Nassig einen Elfmeter, da ein Oberwittstädter Verteidiger bei seiner Abwehraktion den Fuß zu hoch hatte. Marco Budde verwandelte sicher zum verdienten Ausgleich. Weiterhin war Nassig nun die bessere Mannschaft, war aber oft zu hektisch und kam nicht mehr zu wirklichen zwingenden Chancen.

FV Mosbach – FC Grünsfeld 3:1

Mosbach: Söhner, Knörzer, Fenzl, Mayer (46. Schneider), Bender, Beyer, Augustin (84. Kief), Kreß, Hinninger, Ebel (78. Diemer), Schaffrath (72. Tilsner). Grünsfeld: Stephan, Dürr (70. Kreis), Betzel, Wagner, Müller (55. Schipper), Moschüring, Korsukov, Celiscak, Krobucek (59. von Brunn), Kraft (46. Albert), Braun. Tore: 1:0 (24.) Bender, 1:1 (38., Foulelfmeter) Celiscak, 2:1 (63., Foulelfmeter) Hinninger, 3:1 (80.) Schneider. – Gelb-Rot: Schneider (MFV, 90.) – Schiedsrichter: Roy Dingler (Birkenfeld). – Zuschauer: 150..

Die Anfangsphase gehörte klar dem MFV, der mehrere gute Gelegenheiten hatte, um in Führung zu gehen. Erst danach kamen die Gäste durch Moschüring das erste Mal gefährlich vors MFV-Tor. Es dauerte dann bis zur 30. Minute, ehe Bender seine Farben nach einem tollen Solo mit 1:0 in Führung brachte. Die zweite Chance für die Gäste nutzte Celiscak, der einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich verwandelte. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild, der MFV mit einem deutlichen Chancenplus, jedoch hatte der FC Grünsfeld die erste Chance, ließ diese aber ungenutzt. In der 65. Minute wurde Bender im Strafraum gefoult, und Hinninger verwandelte sicher zur 2:1-Führung für den MFV. Nach einer tollen Vorarbeit von Bender gelang Schneider per Kopf der 3:1-Endstand.

Neunkirchen – Königshofen 0:1

Neunkirchen: Strein, M. Knörzer, Frauhammer (80. N. Jilka), Burkhard, F. Knörzer, Leibfried, Eiermann (68. J. Jilka), Trabold, Köklü, Schilling (61. Körmös), Hauk. Königshofen: Hönig, Saul, Henning, Wolf, Baumann, Karsli (71. Michelbach), Tiefenbach, Rathmann, Carl (82. Gudelj), Volkert, Wagner. Tore: 0:1 (35.) Karsli. – Schiedsrichter: Dickemann (Bretten). – Zuschauer: 130.

Vom Start weg entwickelte sich eine flott geführte Landesligapartie mit einem ersten guten Abschluss für den SVN. In der Folge hatte der Gast in einer intensiven Partie leichte Feldvorteile, ohne dabei zu klaren Möglichkeiten zu kommen. Neunkirchen tat sich seinerseits auch schwer im Aufbauspiel und leistete sich zu viele unnötige Ballverluste. In der 35. Minute kam Karsli zu seiner einzigen echten Torchance und nutzte diese eiskalt zum 1:0 für die Gäste. In der Folge verpasste der Gast einen weiteren Treffer nur knapp. Nach dem Wechsel fand die Heimelf besser in die Partie und legte eine Schippe drauf. Königshofen tauchte jetzt nur noch selten vorm SVN-Gehäuse auf. Neunkirchen erarbeitete sich aber auch zu wenige klare Einschussmöglichkeiten. In der Schlussphase hatten die Neunkirchener Fans den Torjubel schon auf den Lippen, doch der Ball ging nach einem Freistoß nur an den Pfosten.

VfR Uissigheim – SVV Werth. 1:2

Uissigheim: Lünenschloss, Ruben Diehm, Volker Rüttling, Heerd (46. Morawietz), M. Füger, Marian Duschek, Sladek, Faulhaber (46. Schmitt), Matti Duschek (20. Väth), Louis Füger, Geiß (46. Kainz). Wertheim: Jetzlaff, Cirakoglu (86. Scheurich), Elshani, Baytekin, Hensel (57. Bauer), Ochs, Aksit, Helfenstein, Jesser (73. Ratter), De Simone (90.+1 Greulich), Garcia. Tore: 0:1 (15.) Antonio De Simone, 1:1 (79.) Marian Duschek, 1:2 (74., Handelfmeter) Ochs. – Schiedsrichter: Sevim (Mosbach). – Zuschauer: 140.

Gleich zu Beginn dieser Begegnung stellten die Gäste unter Beweis, dass sie nicht als Punktelieferant nach Uissigheim gekommen waren. Nach einem Missverständnis in der Uissigheimer Hintermannschaft fiel in der 15. Minute der Führungstreffer für die Gäste. Das Spiel wogte anschließend hin und her. Beide Teams schenkten sich nichts. Kurz vor dem Seitenwechsel hatten beide Teams jeweils noch eine gute Möglichkeit, doch es blieb zunächst bei der knappen Gästeführung. Auch in der zweiten Hälfte gingen beide Teams nach wie vor keinem Zweikampf aus dem Weg. In der 67. Minute fasste sich Marian Duschek ein Herz und hämmerte den Ball aus 25 Metern unhaltbar ins Wertheimer Tor. Nur fünf Minuten später gingen die Gäste durch einen Handelfmeter erneut in Führung. Fünf Minuten vor dem Spielende verhinderte VfR-Schlussmann Lünenschloss zwei zwei Mal einen noch höheren Rückstand. Beide Teams standen sich über die 90 Minuten auf Augenhöhe gegenüber, doch hatten die Gäste etwas mehr Glück.

SV Osterburken – TSV Buchen 1:0

Osterburken: Niklas, St. Elert, Mench (58. D. Gutenberg), Nemeth (85. Eckel), Titarenko, Bender, Beckmann, Arndt, Kaplan (92. Hettinger), J. Ehlert (76. Baumgart), Merz. Buchen: Trautmann, Ivanov (82. Gramlich), Horst (82. Münch), Großkinsky, Berberich, Kugel, Kohlmann, Erdogan, Gruslak, Mergjar (82. Gramlich), Al-Saeedi (71. Makosch). Tor: 1:0 Merz (81.). – Schiedsrichter: Roman Deppisch (Werbach). – Zuschauer: 185. – Gelb-Rot: Kugel (78.).

Die Gastgeber zeigten sich in der ersten Viertelstunde als überlegene Mannschaft, ohne sich aber zwingende Torchancen zu erspielen. Ab Mitte der ersten Hälfte kamen die Gäste mit viel Einsatz besser ins Spiel, allerdings ebenfalls ohne große Gefahr zu entwickeln. In Hälfte zwei kamen die Buchener zu einigen Freistößen. Nach wiederholtem Foulspiel verwies der aufmerksame Schiedsrichter in der 78. Spielminute einen Gästespieler mit der Gelb-Roten Karte vom Platz. Nur drei Minuten später konnte die Buchener Abwehr einen Eckstoß der Gastgeber nur in die Spielmitte abwehren. Der heranstürmende SVO-Abwehrmann Merz knallte den Ball volley flach ins linke Toreck, unhaltbar für Routinier Trautmann im Gästetor. Die Buchener wollten sich mit einer Niederlage nicht abfinden und kämpften um den Ausgleich, allerdings vergeblich.

