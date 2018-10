VfR gnadenlos: Effizienz schlägt reinen Spielwitz

„Gommersdorf hat’s uns vorgemacht, wie man wirklich effizient spielt.“ Das sagt einer, der mit der Leistung seiner Mannschaft vor allem in der ersten Hälfte des Ligaknallers beim VfR zufrieden sein konnte: der Neckarelzer Trainer Stefan Strerath. Am Spielfeldrand brachte VfR-Ehrenmitglied Ludwig Retzbach die Sache mit einem kurzen, aber treffenden Statement auf den Punkt: „gnadenlos effektiv“.

Vorm Tor zu ungefährlich

Nach der frühen Führung der Gommersdorfer sah’s rein optisch über weite Strecken völlig anders aus, als es das Ergebnis vermuten ließe. Neckarelz kombinierte, spielte flüssig, dominierte die Partie mit Spielwitz – und dann noch das verletzungsbedingte Ausscheiden von VfR-Spielführer Markus Gärtner mit einer Muskelverletzung, das dem Gast eigentlich noch zusätzlich Übermacht hätte geben können. Kurz gesagt: Fast jeder hat noch vor der Pause fest mit dem Ausgleich gerechnet. „Das ist doch nur noch eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt“, war an der Bande mehrfach zu hören. Doch je näher die Neckarelzer dem Tor des VfR kamen, desto ungefährlicher wurden sie meist. Echte Torchancen gab’s über weite Strecken keine. Die Abwehrkette des VfR um Dennis Herrmann, um Patrick und Gabriel Mütsch stand und ließ herzlich wenig zu. Verzweifelte Blicke der „Elzer“ zu ihrem Trainer, noch verzweifeltere Kommentare aus den Reihen der Spvgg.-Fans, es half nichts. Vor allem nach der Glanzparade von VfR-Torhüter Nico Bayha in der 33. Minute, der den Schuss von Lukas Böhm sicher hielt, herrschte Ratlosigkeit.

Auch nach der Pause hatte der bisherige Tabellenführer aus Neckarelz nicht wirklich ein Konzept, die spielerischen Vorteile am Ende auch in Tore zu verwandeln. Im Gegenteil, denn eher hatte VfR-Trainer Thomas Nohe in der Kabine seinen Jungs die wohl richtige Predigt gehalten. Immer öfter und immer besser fanden die Hausherren die richtigen Mittelchen, die Gästeabwehr effektiv auszuhebeln. Trotzdem war das 2:0 durch Dominik Fegers Kopfball nach einer präzisen Flanke von Felix Schmidt etwas überraschend. Das war das psychologische Aus für den Gast aus Neckarelz, denn der verstand mittlerweile längst die Welt nicht mehr. Max Schmidt erklärte „die Fußballwelt“ am Ende mit seinem zwölften Treffer der Saison so: Tore entscheiden das Spiel, nicht allein kombinatorische Fähigkeiten, und seien die noch so exzellent.

„Wir haben das konsequent umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, fasste dann VfR-Trainer Thomas Nohe nach dem Spiel die zwei Spielhälften seiner Elf zusammenfassen. Jetzt ist der VfR Tabellenführer. „Es war klar, dass wir gegen diesen Gegner nicht vorn drauf schieben, um eben die Räume hinten nicht zu öffnen“. Zwar verbuchte Neckarelz unbestritten „80 Prozent“ der Spielanteile für sich, der Gastgeber aber 100 Prozent Trefferquote, was Spvgg.-Trainer Stefan Strereth am Ende neidlos anerkannte: „Als Team ist dieser VfR sehr, sehr stark, das ist schon klasse“. Gleichzeitig sieht Strereth aber auch nach einer Niederlage im Spitzenspiel keinen Anlass zur Verzweiflung: „Wir gehen unseren Weg weiter“, sagt er bestimmt – und der wird sicher auch nach einem 0:3 in Gommersdorf noch manch andere Liga-Mannschaft in den ausstehenden Partien zittern lassen.

