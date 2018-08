VfR Gommersdorf lässt den TSV mit 5:0 alt aussehen

Gommersdorf – Tauberb’heim 5:0

Gommersdorf: Stockert- Herrmann, P. Mütsch, G. Mütsch (85., Silberzahn)- F. Schmidt, Walter, Scheifler, Geissler (83., Beck), Hespelt- Stöckel, J. Reuther (46., M Schmidt)

Tauberb´heim: Bier, L. Freundschig (D. Freundschig), Höfling, Kircher, Seethaler- Lotter, Miller (80., Redlich), Greco (68., Yildirim), Hilbert- Schmitt, Gimbel (63., Burger)

Tore: 1:0 (14.) Stöckel, 2:0 (41.) Hespelt, 3:0 (60.) Max Schmidt, 4:0 (86.) Beck, 5:0 (87.) Max Schmidt, – Schiedsrichter: Armin Senger (Pforzheim), – Zuschauer: 210.

Deutlich und auch in dieser Höhe verdient gewann der VfR Gommersdorf sein erstes Heimspiel in der noch jungen Saison gegen den TSV Tauberbischofsheim mit 5:0. Dadurch setzten sich die Jagsttäler gleich am zweiten Spieltag an die Spitze der Tabelle. In den ersten Minuten war es ein verteiltes Feldspiel. Im weiteren Verlauf setzten sich immer mehr die Gommersdorfer in Szene und ließen den Gästen fast keine Möglichkeit mehr, gezielte Angriffe nach vorn zu tragen. VfR-Spielgestalter Tobias Scheifler (8.) verfehlte mit seinem Freistoß noch knapp das Ziel. Der Gommersdorfer Angreifer Tom Stöckel machte es dann besser. Gegen mehrere Gegenspieler suchte er eine Entscheidung und zimmerte den Ball zur 1:0-Führung für die Jagsttäler in den Torwinkel. Gommersdorf hatte bis zur Pause gleich mehrere Gelegenheiten, das Resultat in die Höhe zu schrauben. Felix Schmidt (20.) hob den Ball am Tor vorbei, eine verwirrende Freistoßvariante konnte TSV Torhüter Steffen Bier (23.) gerade noch klären. Zwei Mal war Bier (35., 40.) wieder zur Stelle und rettete in höchster Not, wobei er verletzt wurde, zum Glück aber weitermachen konnte. Dann war er machtlos, als Jakob Hespelt (41.) einen Rückpass mit seinem schwächeren Fuß zum 2:0 unter die Querlatte hämmerte. Nach der Pause zunächst ein anderes Bild. Die Gäste spielten mutig nach vorn. „Sind die Unseren noch in der Halbzeit“, fragte sich VfR-Fan Wolfgang Holz. Und in dieser Phase hatte der TSV seine einzige Chance. Und was für eine. TSV-Torjäger Mario Greco hatte sich freigestohlen, legte sich die Kugel zurecht – und schoss vorbei. Der Hoffnungsschimmer bei den Gästen verglühte aber schnell. Mit dem 3:0 machten die Gommers-dorfer endgültig alles klar. Eine super Kombination ausgehend von Tobias Scheifler, über Jakob Hespelt und Tom Stöckel kam der Ball zu Max Schmidt (60.), der ins leere Tor einschob. Die Gommersdo. Nach zwei Standardsituationen waren die Gommersdorfer hellwach und trafen durch Alexander Beck (86.) und nochmals durch Max Schmidt (87.) zum 5:0-Sieg.

Neckarelz – Grünsfeld 4:0

Neckarelz: Penz, N. Böhm, Schwind, Bitz, Hotel, Müller, L. Böhm, Mitto (46. Baumbusch), Fertig (58. Tutea), Heckmann, Kizilyar.

Grünsfeld: Stefan, T. Dürr, D. Dürr, Konrad, Betzel, Seubert, Albert, B. Scherer (64. Kraft), Braun (64. Schreck), Brunn (64. Fries), S. Scherer (73. Kreis).

Tore: 1:0 (54.) Schwind FE, 2:0 (61.) L. Böhm, 3:0 (70.) Heckmann, 4:0 (89.) L. Böhm, – Schiedsrichter: Schilling (Sinsheim), – Zuschauer: 105.

Schon in der sechsten Spielminute hatte Neckarelz die Chance, in Führung zu gehen. L. Böhm wurde im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwertete Kizilyar nicht. Kizilyar schoss in die Fänge des Torhüters Stefan. Neckarelz setzte im ersten Durchgang gegen die tiefstehenden Abwehrreihen des FC Grünsfeld keine großen Akzente, Grünsfeld versuchte, mit langen Bällen einige Nadelstiche zu setzen, was allerdings keinen Erfolg einbrachte. Im zweiten Durchgang drehte die Heimmannschaft auf. Lukas Böhm wurde wie im ersten Durchgang in der 54. Minute von den Beinen geholt. Den Strafstoß setzte Schwind souverän in die Maschen. In der 61. Minute setzte sich wiederum L. Böhm gegen drei Gegenspieler durch und spitzelte den Ball an dem herausstürzenden Gästetorhüter vorbei ins Netz. Der FC Grünsfeld hat in dieser Phase des Spielverlaufs ganz wenige Entlastungsangriffe entgegenzusetzen, welche von der Neckarelzer Abwehr allesamt abgefangen wurden. Neckarelz ließ Ball und Gegner laufen. Tutea legte in der 70. Minute den Ball dem mitgelaufenen Heckmann am Elfmeterpunkt auf, dieser netzte unhaltbar zur 3:0-Führung ein. Kurz vor Spielende jagte L. Böhm seinem Gegenspieler den Ball ab und schloss zum 4:0-Endstand ab.

Königshofen – Walldürn 4:0

Königshofen: Hönig, Wolf, Henning, Karim, Herzog (79. Michelbach, M.), Tiefenbach, Wagner, Rathmann (69. Michelbach N.), Fell (64. Arias), Bauman, Inal (77. Plath).

Walldürn: Fischer, K., Fach, A. (67. Fach, L.), Schmitt, Kuhn, Haun, Kaiser, Berberich, Grullini (46. Hefner, T.), Fischer, B., Hana (46. Turra), Fritsch,

Tore: 1:0 (27.) Inal, 2:0 (40.) Tiefenbach, 3:0 (65.) Tiefenbach, 4:0 (67.) Wagner, – Schiedsrichter: Daniel Bechtel, Bietigheim, – Zuschauer: 130.

Zunächst passierte relativ wenig, denn Walldürn fand fast nur in der Defensive statt, und die Einheimischen hatten kein Rezept dagegen. Allerdings blieb man geduldig, und Inal hätte alleinstehend vor Eintracht-Keeper Fischer für die Führung sorgen müssen, nachdem Karim geniale Vorarbeit leistete. Im Anschluss drückten die Messestädter immer mehr, und Inal sorgte nach Zuspiel von Baumann dann doch für die Führung. Doch fast im Gegenzug der Ausgleich, als Grullini am hervorragend reagierenden Hönig im SV-Kasten scheiterte. Kurz vor dem Pausenpfiff das 2:0. Wagner spielte clever einen Freistoß in die Tiefe, und Tiefenbach vollendete das Spielgerät in die gegnerischen Maschen. Nach dem Seitenwechsel benötigte der SVK etwas Zeit, wieder ins Match zu kommen. Doch dann ging alles sehr schnell. Zunächst vollendete SV-Kapitän Tiefenbach zum 3:0, wofür Wagner glänzende Vorarbeit geleistet hatte. Keine zwei Minuten später hieß es gar 4:0 für den SV Königshofen. Einen langen Ball spielte Rathmann von der Grundlinie gekonnt zurück auf Wagner, und der hatte keine Mühe einzuschieben. Somit war die Partie schon frühzeitig gelaufen. In der Schlussphase ließen es beide Teams doch sehr gemächlich angehen, und es passierte nicht mehr viel.

FSV Waldbrunn – SV Nassig 1:1

Waldbrunn: Haas, Schulz, Weiß, Gramlich, Palm, Bock, Guckenhan (77. Beisel), Kwasniok, Kuhn, Sigin, Kökli.

Nassig: Link, Ziegler, Kunkel (40. Lang), Seyfried, Budde (72. Sock), Schuhmacher, Baumann, Klein (66. Piechowiak), Correia (81. Emrich), Muehling, Vollhardt.

Tore: 0:1 (6.) Vollhardt, 1:1 (23., Handelfmeter) Guckenhan. – Schiedsrichter: Bekir Yalcin (Heidelberg), – Zuschauer: 130.

Mit einem leistungsgerechten Unentschieden endete das Spiel zwischen Waldbrunn und Nassig. Gegen die stark ersatzgeschwächten Gastgeber erwischte der Gast den besseren Start und war auch die aktivere Mannschaft. Durch einen individuellen Fehler kam Vollhardt frei zum Schuss und erzielte das 1:0. Langsam fingen sich die Waldbrunner. Sie glichen mit einen Handelfmeter durch Guckenhan aus. Anfang der zweiten Hälfte hatte der FSV zwei große Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Zuerst traf Kuhn allein vor dem Gästetorwart nur den Pfosten, und nur drei Minuten später köpfte Bock den Ball nach einem Eckball an die Latte. In der 65. Minute dann die Gelegenheit für Nassig, in Führung zu gehen, doch der Ball ging knapp neben dem Tor vorbei.

Hundheim/St. – Neunkirchen 1:0

Hundheim/Steinbach: Joachim Ullrich, Marcel Koprowski, Manuel Baumann, Michael Trunk (89. Manuel Pahl), Tobias Benz, Marcel Hilgner, Jens Münkel, Rene Bundschuh (90. Michael Lutz), Alexander Münkel, Andy Öchsner, Florian Hirsch (60. Christoph Dick).

Neunkirchen: Eiermann, Trabold, Gören (46. Körmös), Schilling, Gawelcyk 886. Jilka), Senk, Neid, Frauhammer, Kandora, Knörzer, Leibfried.

Tor: 1:0 (85.) Marcel Koprowski, – Schiedsrichter: Emre Yüksel ( Hainstadt), – Zuschauer: 280.

Besonders die Züchner-Elf begann selbstbewusst und spielte offensiv nach vorn. Bereits nach zehn Minuten vergab Florian Hirsch nach Kopfballvorlage von Rene Bundschuh aus kurzer Entfernung die große Chance, sein Team in Führung zu bringen. Der FC kontrollierte über weite Strecken in der ersten Hälfte das Spiel und agierte dennoch aus einem gut organisierten Abwehrverbund. In der 22. Minute wurde Florian Hirsch perfekt von seinem Strumkollegen Alex Münkel freigespielt und mogelte sich gekonnt an seinem Gegenspieler vorbei, sein flacher Abschluss verfehlte knapp das Ziel. Nach dem Seitenwechsel knüpften die Gastgeber nahtlos an die gute Leistung der ersten Hälfte an. Nach Paß von Öchsner scheiterte Rene Bundschuh freistehend am guten Gästekeeper (47.), weitere Chancen durch Öchsner und zweimal Bundschuh sahen die zahlreichen Zuschauer dann fast im „Drei-Minuten-Takt“, bevor Jens Münkel, nachdem er sich gegen drei Gästespieler im Strafraum durchgesetzt hatte, äußerst knapp am Tor vorbeizielte. Die hochverdiente Führung der Heimelf fiel dann in der 85. Minute jedoch etwas glücklich. Ein Freistoß aus 50 Meter von Marcel Koprowski fand den Weg durch „Freund und Feind“ ins Tor.

SV Osterburken – FV Mosbach 1:2

Osterburken: Niklas, Elert St., Baumgart (81. Arndt), Mench, Hettinger (70. Gutenberg M.), Nemeth(87. Watzal), Titarenko, Schmitt T., Gutenberg D., Eckel (70. Frey) , Merz

Mosbach: Söhner, Hauk, Knörzer,Mayer (62. Bender), Schaffrath (94. HIller), Tilsner, Frey (95. Mohammadi), Augustin, Kreß, Hinninger, Ebel (46. Schneider)

Tore: 1:0 (53.) Mench, 1:1 (83.) Bender, 1:2 (90.+3) Frey, – Schiedsrichter: Marcel Ficher, Sinsheim, – Zuschauer: 135

Die Kreisstädter zeigten von Beginn an mit gefälligem Kombinationsfußball, dass sie nicht zu Unrecht zu den Favoriten der Landeliga gezählt werden. Folgerichtig ergab sich auch nach einer Viertelstunde die erste Großchance für Mosbach, wobei SVO-Torhüter Niklas gekonnt klärte. Während Mosbach einen Eckball nach dem anderen hatte, zeigten sich die Gastgeber nur wenig in der Gästehälfte. Kurz vor Halbzeit verhinderte Torhüter Niklas mit einer tollen Reaktion zum wiederholten Maledie Gästeführung.

Gleich nach der Pause zeigte der umsichtige Schiedsrichter nach einem Gewühl im SVO-Strafraum auf den Elfmeterpunkt. Mit einem reaktionsschnellen Sprung in die linke Ecke konnte Torwart Niklas den halbhohen Ball zur Ecke lenken. Zu diesem Zeitpunkt schien es nur ein Frage der Zeit zu sein, wann die Mosbacher in Führung gehen. Doch in der 53. Minute einer der bis dahin wenigen Angriffe des SVO. Nemeth stoppte mit dem Rücken zum Tor einen hohen Ball elegant mit der Brust und legte überlegt zurück zu Timeo Schmitt. Der sah den links mitgelaufenen Mench. Mench wiederum fackelte nicht lange und schoss vehement flach ins linke Toreck zur Führung für die Gastgeber ein. In der dritten Minute der Nachspielzeit konnte Torwart Niklas zweimal hintereinander klären, doch mit dem dritten Versuch schafften die Kreisstädter den in dieser Phase schmeichelhaften Siegtreffer.

Reichenbuch – Oberwittstadt 0:2

Reichenbuch: Edelmann, Gimber, Utz, Bachmann, Secka, Kielmann (80. Hiller), Roth, Dylla (68. Schwellinger), Donau (56. Welz), Winter, Weber.

Oberwittstadt: Hügel, Zeller, Blatz (80. Czerny), Schledorn, Zimmermann (50. Kunkel, Kolbeck (80. Hornung), Rolfes, Reinhardt, B. Walz, Essig, Rüttenauer (68. S. Walz).

Tore: 0:1 (18.) Rüttenauer, 0:2 (86.) Rolfes, – Schiedsrichter: Drach (Gamburg), – Zuschauer: 100.

Reichenbuch wollte bei der Heimpremiere der Landesliga einen Sieg landen, jedoch war dieses gegen eine kompakte Gästeelf nur schwer zu realisieren. Reichenbuch hatte gleich zu Beginn gute Möglichkeiten, die Führung zu erzielen. In der 15. Minute strich ein strammer Schuss von Donau knapp am Gehäuse vorbei. Der Gast machte es in der 18. Minute besser, als Rüttenauer im zweiten Versuch zur 0:1-Führung einnetzt. Der Gast war bei Kontern stets gefährlich und so fiel dann auch das 2:0 durch Rolfes in der 86. Minute.

TS Mosbach – TSV Höpfingen 0:1

Mosbach: Bozkurt, Artun, Öztürk, Türkyilmaz, Sürücü, Altinyaldiz, Jarju, Üzümcü, Güler, Artun. Gül.

Höpfingen: A. Kaiser, Dörr, Hering, Hornbach, Knörzer, Heinrich, Johnson, Dietz, Hauck, Diehm, Leiblein.

Tor: 0:1 (73.) Knörzer , – Schiedsrichter: Michael Schild (Ellmendingen), – Zuschauer: 60.

Zunächst tasteten sich beide Mannschaften langsam ab, ehe Öztürk das Tor knapp verfehlte. Türkspor kam zu einer leichten Überlegenheit, wobei sich der TSV-Torwart gegen Üzümcü auszeichnen konnte. TS machte nun mehr Druck, doch Höpfingen stand in der Abwehr gut organisiert. Zwischenzeitlich rettete Sürücü für TS auf der Torlinie. Die Gastgeber erzeugten weiter Druck, dennoch kam Höpfingen zu guten Chancen. Gleich nach dem Seitenwechsel hatte Höpfingen eine Torchance, der eine weitere Möglichkeit von Jarju folgte. Ab der 55. Minute wurden die Gäste stärker und traten bald auch spielbestimmend auf, was zu Tormöglichkeiten führte. In der 73. Minute erzielte Knörzer die Führung für den TSV. In der 85. Minute zeichnete sich Mosbachs Keeper Bozkurt bei einem Fernschuss aus. TS hat tapfer gekämpft, doch reichte das in der zweiten Hälfte nicht.

