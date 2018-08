VfR Uissigheim verwertet beste Chancen nicht

VfR Uissigheim – SVV Werth. 1:2

Uissigheim: M. Diehm, R. Diehm, Rüttling, Schmitt, Göbel (83. Martin), Heerd (18. Geiß), Sladek, St. Gros (83. M. Duschek), Faulhaber, Väth, Morawietz (32. Ch. Gros).-

Wertheim: Ochs (89. Jetzlaff), C. Cirakoglu, Escher (46. Michel), Bundschuh (88. Q. Elshani), Ratter, L. Elshani, R. Cirakoglu, Aksit, Helfenstein, Winzenhöler (87. Jörg), Greulich.-

Tore: 0:1 (48.) Winzenhöler, 1:1 (55.) Göbel, 1:2 (86.) Aksit, – Schiedsrichter: Pascal Fischer (Schefflenz). – Zuschauer: 130.

In der dritten Minute hatten die Gastgeber ihre erste Großchance, als Yannick Schmitt allein auf den Gästetorhüter zulief. Aber seinem Heber fehlte es an Präzision. Der SV kam nun besser ins Spiel und drang mit Steilpässen immer wieder in den VfR-Strafraum vor, ohne jedoch Zählbares zu erreichen. In der 27. Minute setzte Daniel Göbel den eingewechselten Felix Geiß gut in Szene, dessen Kopfball über das Wertheimer Gehäuse ging. Im Gegenzug scheiterte Labinot Elshani am Bein eines VfR-Akteurs. Unmittelbar danach scheiterten gleich zwei VfR-Angreifer am Gästekeeper. So blieb es torlos bis zum Pausenpfiff.

Gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte hatten die Gastgeber durch Yannick Schmitt eine große Tormöglichkeit, doch Torhüter Stefan Ochs parierte prächtig. In der 48. Minute profitierte Kevin Winzenhöler vom Ausrutscher eines VfR-Spielers und erzielte die Führung zum 1:0. Aber nur sieben Minuten später setzte sich Daniel Göbel gegen drei Gegenspieler durch und schaffte so den Ausgleich. Kurz nach diesem Treffer hätte Christian Gros für den VfR die Führung erzielen können, doch parierte der Gästetorwart zum wiederholten Mal mit einer Glanztat. Aber auch sein Gegenüber konnte sich in der 66. Minute auszeichnen. In der 82. Minute stand Torhüter Ochs wieder im Mittelpunkt und verhinderte Schlimmeres. Das Spiel entschied Burat Aksit in der 86. Minute zum 2:1 und gleichzeitigen Endstand.

