VfR will unbedingt zurück nach oben

Nachdem sich das Spitzenduo der Landesliga in den letzten Wochen beruhigt zurücklehnen konnte, wenn die eigenen Spiele gewonnen wurden und die Konkurrenz sich gegenseitig Punkte abluchste, müssen Gommersdorf und Neckarelz im Direktvergleich jetzt Farbe bekennen. Es ist die Spitzenpartie des 13. Spieltags, doch auch die übrigen acht Begegnungen sind nicht ganz ohne Reiz. Nur in der Partie des SV Osterburken gegen den TSV Oberwittstadt ist ein klarer Favorit auszumachen. Allenfalls lassen die Formkurven Vorteile für die Heimmannschaften in Mosbach und Uissigheim erkennen. Nur der TSV Oberwittstadt kann noch ganz vorn mitmischen, hat aber auf Platz drei schon sieben und acht Punkte Rückstand.

Vor 16 Jahren konnte der VfR Gommersdorf in der Landesliga einen klaren 5:0-Erfolg über die jetzt zur einzigen Samstagspartie anreisende Spvgg. Neckarelz feiern, und im letzten Verbandsliga-Jahr trennten sich beide Teams im Jagsttal mit einem torlosen Remis. Dazwischen aber musste sich der VfR in acht Partien ausnahmslos geschlagen geben; darunter ist eine 0:2-Pokalniederlage vor drei Jahren, als die Neckarelzer die Jagsttäler in der dritten Pokalrunde aus dem Wettbewerb warfen. Diese wenig ermutigende Bilanz wird die Mannschaft von Thomas Nohe aus den Köpfen verbannt haben, denn es geht nicht darum, die Direktbilanz etwas aufzuhübschen. Vielmehr könnte man dem Tabellenführer die erste Saisonniederlage zufügen und gleichzeitig die Tabellenspitze zurückerobern, die man erst nach der 2:3-Heimniederlage gegen den FV Mosbach am achten Spieltag abgeben musste. Beide Trainer gehen mit gehörigem Respekt in dieses Top-Spiel der Liga (siehe Interviews).

Für Spannung ist in der Partie zwischen Eintracht Walldürn und dem SV Nassig gesorgt, denn beide Mannschaften wollen unbedingt die Klasse halten, und die Eintracht hat mit 12 Punkten gerade mal einen Zähler mehr auf ihrem Konto als die Gäste. Beide Mannschaften gewannen im Vorjahr jeweils ihre Heimspiele und holten aus den letzten fünf Partien mit fünf Zählern die exakt gleiche Punktzahl.

In der Partie des SV Osterburken gegen den TSV Oberwittstadt sind die Gäste klar favorisiert, auch wenn die Römerstädter im Vorjahr dank eines Treffers von Andreas Beckmann mit 1:0 gewannen. Erstaunlich positiv für den Gastgeber sieht auch die 5-1-5-Direktbilanz der beiden Kontrahenten aus. Die „Wittschter“ sind jedoch klar auf Rang 3 positioniert und leisteten sich in den jüngsten fünf Partien nur eine Niederlage. Noch beträgt der Rückstand des SVO auf den ersten Nichtabstiegsplatz nur vier Zähler.

Seiner zuletzt gezeigten Heimstärke verdankt der FC Grünsfeld den Vormarsch ins Mittelfeld der Liga, den er im Nachbarschaftsderby beim SV Königshofen verteidigen will. Auswärts treten die Grünsfelder bisher nicht mit dem Biss auf, der für mehr Erfolge als bisher – ein Sieg und ein Unentschieden mit insgesamt nur drei Toren – notwendig wäre. Der Gastgeber hielt sich nicht lange mit der Ursachenforschung über die Niederlage in Neckarelz auf, wie der Sportliche Leiter Martin Michelbach feststellte: „Von den Spielanteilen her war es eine klare Angelegenheit für Neckarelz. Das Spiel gegen Grünsfeld wird sicherlich ein hartes Stück Arbeit. Dennoch müssen wir wieder in die Erfolgsspur kommen, um nicht unten reinzurutschen. Definitiv fehlen wird der Gelb-Rot gesperrte Jan Wolf. Wieder zur Verfügung stehen die zuletzt fehlenden Mario Gudelj und Leon Herzog.

Grottenschlecht war die Leistung von Türkspor Mosbach in Grünsfeld. Jetzt muss die Mannschaft von Trainer Erol Arslan im Heimspiel gegen den SV Neunkirchen Farbe bekennen. Liefert sie erneut eine der Landesliga nicht würdige Leistung ohne Leidenschaft und Siegeswillen ab, steckt sie schon mitten im Tabellenkeller, aus dem sie sich oft schon dank der Heimstärke befreien konnte. Neunkirchen zeigte beim 2:2 gegen Osterburken dagegen viel Moral und steckte nie auf. Beide Teams warten seit vielen Wochen auf einen Sieg. Mosbach hofft nach dem 4:2-Sieg in Uissigheim vor fünf Spieltagen wieder auf ein Erfolgserlebnis, während bei den Gästen schon sechs Wochen seit dem 2:0- Erfolg in Wertheim vergangen sind. Nur ein Sieg hilft jetzt weiter, nachdem beide Landesligisten mit gleicher Punktzahl (elf Zähler) und gleichem Torverhältnis (minus 16) auf die Plätze 15 und 16 abgerutscht sind.

Nur ein Sieg in den letzten fünf Punktspielen warfen den TSV Höpfingen weit zurück; der augenblickliche Tabellenrang neun genügt nicht den eigenen Ansprüchen. Jetzt soll gegen die SV Viktoria Wertheim die Wende folgen. Die Gäste sind mit zwei Dreiern in Folge im Aufwind, verloren aber vor drei Monaten in der ersten Runde des Badischen Pokals beim TSV glatt mit 0:3-Toren. In der letzten Spielrunde machten sie es beim 3:1-Auswärtserfolg deutlich besser.

Recht humorlos unterbrach der VfR Uissigheim zuletzt mit dem 3:1-Erfolg die Annäherung des FV Mosbach an die obere Tabellenregion. Keine Frage also, dass sie im zweiten Heimspiel in Folge gegen den FV Reichenbuch mit der Favoritenrolle leben müssen. In Panik verfallen müssen die Gäste schon deshalb nicht, weil sie zuletzt drei starken Gegnern unterlegen waren. Eine weitere Niederlage beim VfR ist deshalb zu verschmerzen, wenn sich gegen weitere Gegner auf Augenhöhe wieder Erfolge einstellen. Vielleicht ist ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen.

Mit einem Erfolg im nächsten Heimspiel könnte der FSV Waldbrunn gegen den FC Hundheim/Steinbach einen weiteren Schritt zum Verbleib im sicheren Mittelfeld der Liga machen. Doch ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, ob der Höhenflug des Aufsteigers sein Ende findet. Schließlich ist eine Niederlage gegen Königshofen und Gommersdorf noch lange kein Beinbruch, und in Waldbrunn ist eine Punkteteilung drin.

Der FV Mosbach erwartet den TSV Tauberbischofsheim zu einer Partie, in der beide Teams hoffen, wieder mehr Konstanz in ihre Auftritte zu bringen. Daran haperte es beim Tabellenvierten Mosbach nach dem 3:2-Auswärtssieg in Gommersdorf, als man mit Fug und Recht annehmen durfte, dass jetzt der Ex-Verbandsligist zur Aufholjagd blasen würde. Doch die beiden 1:2-Niederlagen gegen Waldbrunn und Uissigheim machten einen Strich durch die Rechnung. Die Tauberbischofsheimer haben neun Punkte weniger auf dem Konto als der FV und müssen jede Möglichkeit nutzen, um bis zur Winterpause ihr Punktekonto aufzupolstern. Im Vorjahr klappte dies beim 3:4 in Mosbach nicht und daheim verlor der TSV sogar mit 1:4-Toren.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018