VfR zeigt erneut Moral

FCO Kirrlach – Gommersdorf 1:1

Gommersdorf: Bayha, Bauer (85. F. Schmidt), Silberzahn, Mütsch, Beck, Stelzer, Geissler, Hespelt, Götz, M. Schmidt (78. Stöckel), Gärtner (46. Herrmann). Tore: 1:0 (22.) Akdemir, 1:1 (37.) Götz. – Schiedsrichter: Jakob Paßlick (SV Gengenbach). – Zuschauer: 160.

. „Spielerisch war das wohl die beste erste Hälfte in diesem Jahr. Wir haben gut und ruhig von hinten heraus gespielt“, stellte VfR-Abwehrspieler Patrick Mütsch nach der Partie fest, was sich am Ende als die Grundlage für den Punktgewinn herausstellte.