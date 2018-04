Viel aufgearbeitet in Länderspielpause

Anzeige

Die Länderspielpause ist vorbei, am Mittwoch (18.30 Uhr) beginnt für die TSG Hoffenheim mit dem Nachholheimspiel gegen die SGS Essen die heiße Phase in der Frauenfußball-Bundesliga. Nach vier Niederlagen in Folge sollen im Dietmar-Hopp-Stadion die ersten Punkte seit der Winterpause auf dem Konto der TSG landen.

Trainer Jürgen Ehrmann sagt: „Essen ist seit der Winterpause gut in Form. Unter Horst Hrubesch standen erneut fünf Spielerinnen aus Essen im Kader des DFB-Teams und haben dort auch für Furore gesorgt. Lea Schüller, Nicole Anyomi, Linda Dallmann oder Turid Knaak bringen hohe Qualität in die Offensive der Essener.“

Bis auf Dóra Zeller und Martina Tufekovic, die nach ihren Kreuzbandrissen nun langsam ans Mannschaftstraining herangeführt werden, sind alle TSG-Spielerinnen fit. Lena Lattwein hat ihre Achillessehnenprobleme auskuriert.