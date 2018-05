Viel spricht für die Relegation

Anzeige

Damit verpasste es die Spielvereinigung am FCZ vorbeizuziehen und bleibt mit 31 Punkten auf dem Relegationsplatz der Verbandsliga hängen.

Trainer ist optimistisch

Allerdings verlor zeitgleich der FC Espanol Karlsruhe sein Heimspiel gegen den VfB Eppingen mit 3:4. Somit wuchs der Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz auf vier Punkte an. Deshalb gibt sich Neckarelz Cheftrainer Marc Ritschel optimistisch: „Man muss immer sehen, dass wir eine ganz junge Mannschaft haben. Daher fehlt es manchmal natürlich noch etwas an Erfahrung. Aber wenn die Mannschaft mit dem Rücken zur Wand stand, konnte sie bisher immer Leistung abrufen. Daher hoffen wir natürlich weiter, dass wir den Relegationsplatz noch verlassen können.“ Weiter geht es für die Spvgg. Neckarelz bereits am kommenden Donnerstag. Dann gastiert am Fronleichnamstag die Spvgg. Neckarelz um 17 Uhr beim 1. FC Bruchsal. pati

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.05.2018