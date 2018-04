Viele Chancen wird es wohl nicht geben

Anzeige

Bei den Hollenbachern kommt Stürmer Fabian Czaker immer besser in Tritt. Beim 1:0 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen erzielte er ebenso das Siegtor wie beim 2:0 gegen Ilshofen. Trotzdem ist auch das Hollenbacher Prunkstück die Abwehr. Es läuft wieder auf einen Abnutzungskampf im Mittelfeld hinaus – wie schon in Echterdingen. Zuletzt war Hollenbachs Trainer Marcus Wenninger mit dem Auftreten seiner Mannschaft und auch den Ergebnissen zufrieden. „Wenn man den Dreierpack so spielt, kann man nichts sagen“, meinte er zu den Spielen gegen Dorfmerkingen, Ilshofen und Leinfelden-Echterdingen.

„Rückrunden-Spitzenspiel“

Wenn man die Rückrundenergebnisse nimmt, kommt nun das nächste Spitzenspiel auf die Hollenbacher zu. Voraussichtlich wird Wenninger erneut nicht alle Mann an Bord haben. Fragezeichen gibt es noch bei Michael Kleinschrodt, Boris Nzuzi und Tizian Amon, die schon gegen Calcio pausieren mussten. Ihren Vertretern sprach der Coach aber ein Lob aus. So habe Lukas Ryl auf der rechten Seite einen bärenstarken Eindruck hinterlassen, Sam Schmitt, der für Nzuzi in der Startelf stand, ist etabliert, und Jan Ruven Schieferdecker ließ bei seinem Startelf-Debüt für Hollenbach sein Potenzial aufblitzen und bereitete das Siegtor vor.

