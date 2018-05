„Viele Inspirationen und positive Anregungen“

Anzeige

„Über dieses Thema sprechen wir so gut wie bei jedem Vereinsdialog, es ist mit das wichtigste Thema in allen unseren Vereinen“, bestätigte Zimmermann. „Wir als Verband können dabei Hilfe zur Selbsthilfe geben.“ Das taten sie dann auch beim TSV Schweigern und stießen auf dankbare, offene Ohren. Volk: „Wir haben mitgenommen, dass wir noch mehr über gezielte Ansprache erreichen können, gerade bei den Eltern. Und junge Leute können wir über neue Medien erreichen.“ Generell wolle der Verein künftig mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten, zum Beispiel zum Thema Bildungszeitgesetz. „Das ist ja eine tolle Sache, damit man an den sehr guten Lehrgängen des BFV teilnehmen kann. Aber die wenigsten wissen leider, dass ihnen freie Tage zustehen.“

Mit weiteren Ideen, Leitfäden und Infomaterial will sich der Verein nun ans Werk machen, denn „man muss es halt angehen“, so Volk. Der Vereinsdialog hat motiviert: „Ich fand es sehr positiv, dass sich die Vertreter von Verband und Kreis die Zeit genommen haben, tolle Geschichte.“

Vereinsdialoge sind ein zentrale Maßnahme der „Zukunftsstrategie Amateurfußball“. Bei zwölf Besuchen im Jahr können die Vereine offen ihre Wünsche und Sorgen äußern, der Verband verschafft sich ein direktes Bild von der individuellen Lage der Vereine, informiert, gibt Hilfestellungen und Beratung. aka

