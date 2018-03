Vier Teams haben Rang drei im Visier

Anzeige

Währenddessen muss sich der TSV Buchen II beim FV Laudenberg behaupten, um sich ins gesicherte Mittelfeld vorzuschieben.

Gleich drei Mannschaften haben am Wochenende die Chance, den FC Hettingen von „Podiumsplatz drei“ zu verdrängen. Einerseits hat der VfB Altheim im direkten Duell alle Möglichkeiten, so dass man auf ein spannendes Spiel hoffen darf. Andererseits sind derzeit auch der TSV Krautheim und die SpG Adelsheim/Oberkessach noch im Rennen um Platz drei. Während der TSV gegen Kellerkind SV Hettigenbeuern als Favorit auflaufen und der siebte Saisonsieg wohl eher eine Formsache sein wird, hat es die SpG gegen den SV Großeicholzheim mit einem unangenehmen Kontrahenten zu tun. an

