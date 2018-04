Vierte Mannschaft „kneift“

Anzeige

Wie ein Katapult schoss Marcel Hahn von der SG Oberbalbach/Unterbalbach II zuletzt am Goalgetter des SV Schönfeld, Max Lesch, vorbei an die Spitze der Torjägerliste in der Kreisklasse C1 Tauberbischofsheim. Ob das ein Fingerzeig dafür ist, dass die SG den SVS auch in der Tabelle noch überflügeln wird?

In gut einer Woche – am 6. Mai – steht das Top-Spiel in Oberbalbach auf dem Programm. Somit werden der SVS (gegen den TSV Schwabhausen II) und auch die SG Oberbalbach/Unterbalbach II (in Schweigern bei der SG Schweigern II/Windischbuch II) die anstehenden Punktspiele sozusagen als Generalprobe für das „Gipfeltreffen“ nutzen.

Torjäger der Kreisklassen C1 und C2 Tauberbischofsheim Kreisklasse C1 TBB 22 Tore: Marcel Hahn (Oberbalbach/Unterbalbach II). 15 Tore: Max Lesch (Schönfeld). 13 Tore: Christoph Neser (Oberbalbach/Unterbalbach II). 12 Tore: Florian Weis (Gerchsheim II/Unteraltertheim) 11 Tore: Julian Michelbach (Schönfeld). Kreisklasse C2 TBB 13 Tore: Lorenz Kunkel (Nassig III). 11 Tore: Florian Hirsch (Hundheim II). 10 Tore: Michael Lutz (Hundheim II) 9 Tore: Brandon Jamerson (Reicholzheim/Dörlesberg II) 6 Tore: Sven Lausecker (Nassig III), Leonardo Maglia (Kreuzwertheim II), Olgu Deniz Ugurlu (Nassig III), Serkan Özasir (Grünenwört/SVV Wertheim III).

In der Kreisklasse C2 Tauberbischofsheim marschiert der FC Hundheim/Steinbach II unaufhaltsam zurück in die Kreisklasse B. Der FC hat weitere drei Punkte schon sicher, weil mit der SG Reicholzheim/Dörlesberg II bereits die vierte (!) Mannschaft in dieser Saison nicht zum Spiel gegen den beziehungsweise beim Spitzenreiter antritt.