Vizemeister Wachbach II vor hoher Hürde in Bieberehren

Mit nur noch 13 Mannschaften startet die Fußball-Kreisliga B4 Hohenlohe am Sonntag in die neue Spielrunde. Ein Jahr nach der DJK Oberkessach hat auch die SGM Westernhausen/Krautheim II den Fußballbezirk Hohenlohe verlassen und spielt nun im badischen Fußballkreis Buchen, die SGM Taubertal/Röttingen spielt mit ihrer zweiten Garnitur wieder als Reserve in der Kreisliga A3, in die der SV Edelfingen sich nach seiner erwartet souveränen Meisterschaft verabschiedet hat. Nach nur einem Jahr ist der TSV Althausen/Neunkirchen wieder in die B4 abgestiegen. Wer tritt nun in die Fußstapfen des SVE? Hoch gehandelt werden der TSV Hohebach, der SV Wachbach II und der FC Billingsbach, auch dem SV Harthausen werden Chancen eingeräumt. Gleich vier Altkreisduelle stehen auf dem Spielplan, darunter der Lokalkampf zwischen Schrozberg und Blaufelden.

Die anderen drei finden im Fußball-Altkreis Mergentheim statt: Vizemeister SV Wachbach II startet mit dem Gastspiel bei der SGM Creglingen II/Bieberehren, der SV Harthausen vor eigenem Publikum gegen den alten Rivalen SV Rengershausen und der TSV Althausen/Neunkirchen gibt seinen (Wieder-)Einstand in der B4 vor eigenem Publikum gegen die SGM Weikersheim/Schäftersheim II.

SGM Creglingen II/Bieberehren – SV Wachbach II: Die neu gegründete SGM hat sich nach etwas Startproblemen gut in der B4 etabliert und ihre erste Spielrunde auf dem 10. Platz – bei nur drei Zählern Rückstand zum Tabellensechsten TSV Blaufelden – abgeschlossen. Der Auftakt in die neue Saison war vielversprechend, im Pokalwettbewerb wurden Bezirksligaaufsteiger VFL Mainhardt und B2-Vorjahresmeister TSV Zweiflingen ausgeschaltet, ehe man am Mittwochabend mit 0:2 gegen den Vorjahresdritten der B2, TSV Bitzfeld, die Segel streichen musste. Für Vizemeister SV Wachbach II, der zunächst den Bezirksligisten TSV Braunsbach ausgeschaltet hatte, war in Runde 2 mit einer unglücklichen 3:5-Heimniederlage nach Elfmeterschießen gegen den SV Onolzheim (B3) Endstation. Am vorletzten Spieltag der letzten Saison triumphierte die SGM Creglingen II /Bieberehren mit 5:0 beim SVW, der allerdings nicht in Bestbesetzung antrat. Im Hinspiel hatte man sich mit 1:1 die Punkte geteilt.

TSV Laudenbach – SV Mulfingen II: Nach einem 4:1-Erfolg im Elfmeterschießen in Schrozberg trumpfte der TSV Laudenbach in der zweiten Runde des Bezirkspokals in seinem zweiten Klassen internen Duell gegen den FC Billingsbach mit 4:0 groß auf. Was am Vorbach besonders Mut machen dürfte: dieser klare Sieg kam sogar ohne den etatmäßigen Goalgetter Philipp Mühleck zustande und auch der spielstarke Mittelfeldroutinier Thomas Link stand nicht in der Startelf. Nun kommt der SV Mulfingen II nach Laudenbach, wo er bisher noch nichts zu bestellen hatte. In insgesamt acht B4-Begegnungen zogen die Jagsttäler sieben Mal den Kürzeren und konnten lediglich ihr Heimspiel in der letzten Runde mit 2:1 für sich entscheiden. Der TSV, der übrigens am Mittwochabend mit 1:3 beim SV Berlichingen/Jagsthausen den Einzug ins Pokal-Achtelfinale verpasste, sollte am Sonntag den Spieß wieder umdrehen können.

SV Harthausen – SV Rengershausen: Das 4:1 vor eigenem Publikum war der einzige Sieg des SV Harthausen in den letzten acht Derbys gegen den SV Rengershausen, der viermal die Nase vorn hatte. Die Platzherren gehen hoch motiviert in die Saison 18/19 und haben sich den Aufstieg zum Ziel gesetzt, nach einer kontinuierlichen Verbesserung und demvierten Rang im Vorjahr ist dies sicherlich kein utopisches Ziel für Trainer Harald Ott und sein Team. Die Gäste wollen mit ihrem neuen Coach Thomas Heckel unter die ersten Sechs kommen – auch dies dürfte realisierbar sein. Im Pokalwettbewerb war für die beiden alten Rivalen die erste Runde zugleich die letzte: Der SVR verlor beim Ligakonkurrenten FC Billingsbach knapp mit 0:1, der SVH wurde beim TSV Gaildorf 2 mit 1:6 abgekanzelt.

TSV Althausen/Neunkirchen – SGM Weikersheim/Schäftersheim II: Obwohl der TSV Althausen/Neunkirchen von oben kommt, gibt es für den Bad Mergentheimer Teilortclub keine Vorschusslorbeeren – kein Wunder nach der katastrophalen Rückrunde in der A3. Nun muss man mit einen Neuanfang ohne die Torfabrik Schuster/Feix machen, die beide den Verein verlassen haben. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe für den neuen Trainer David Fringes, der als Spieler schon in der letzten Saison zum Kader gehörte.

Die Aufbruchstimmung erhielt vor zwei Wochen den ersten Dämpfer, als der TSV sein Pokal-Heimspiel gegen den A-Ligisten SC Michelbach/Wald kampflos verloren geben musste. Recht gut verkaufte dagegen die SGM Weikersheim/Schäftersheim II. Nach dem 5:4 im Elfmeterschießen gegen den ESV Crailsheim unterlag das Team von Philipp Strauß in Runde 2 beim SV Rieden knapp mit 0:1. Wie schlägt sich der Vorjahres-Elfte nun in Neunkirchen?

TSV Schrozberg – TSV Blaufelden: Nachdem man in Blaufelden jahrzehntelang zum Nachbarn TSV Schrozberg hatte hochschauen müssen, konnte man dem Traditionsclub in der letzten Saison erstmals hinter sich lassen. Nach einer gewaltigen Leistungssteigerung in der zweiten Halbserie schloss der TSV Blaufelden als Tabellensechster ab, der TSV Schrozberg beendete seine erneut sehr durchwachsene vierte Saison in der B4 auf dem 8. Rang. Während Trainer Jochen Schneider mit seinem Team seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen will, versucht der langjährige ehemalige Bezirksligist mit seinem neuen Trainer Oswin Keidel, der Thorsten Arbanas nach fast fünf Jahren ablöste, aus dem B4-Mittelmaß herauszukommen. Mit Siegen gegen die B2-Vertreter TSV Schwabach und TSG Waldenburg, sowie im Elfmeterschießen gegen den benachbarten A-Ligisten SV Brettheim erreichte der TSV Blaufelden als einziger B4-Vertreter das Pokal-Achtelfinale, der TSV Schrozberg unterlag in Runde 1 dem TSV mit 1:4 nach Elfmeterschießen.

SGM Markelsheim/Elpersheim II – FC Billingsbach: In dieser Begegnung in Elpersheim geben zwei neue Trainer ihr Punktspieldebüt: Mark Pietrowski coacht nun anstelle von Andreas Rabe das Vorjahresschlusslicht, in Billingsbach zeichnet nun Christian Schneider, der zuletzt vier Jahre lang beim SC Wiesenbach tätig war, verantwortlich und soll den FC wieder in die A3 zurückführen. Im Jahr eins nach dem Abstieg standen nach der Vorrunde die Zeichen auf Relegation, nach der Winterpause ließen die Billingsbacher allerdings gewaltig nach. Die bislang einzigen beiden Begegnungen entschied der Crailsheimer Altkreisclub in der letzten Saison für sich: Einem 5:0 bei der SGM folgte in der Rückrunde ein 1:0- Heimsieg im Blaufeldener Teilort.

