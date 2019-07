„Volltreffer“ erscheint am 7. August

Bereits zum 24. Mal bringen die Fränkischen Nachrichten ihre allseits bekannte und beliebte Fußball-Beilage heraus. Der „Volltreffer“ für die Saison 2019/20 erscheint am Mittwoch, 7. August, als 56 Seiten starkes Sonderheft in der Printausgabe. Wie gewohnt haben wir wieder den kompletten Fußball in der Region abgebildet – von der Bundesliga bis in die Kreisliga B4 Hohenlohe, die B-Klassen Buchen und die Kreisklasse C Tauberbischofsheim. Namen, Termin und viele Hintergründe prägen erneut das Heft. Spannend ist auch ein Interview mit einem ehemaligen Bundesliga-Spieler, in dem er jungen Menschen Tipps gibt, wie man Fußballprofi werden kann. Als „Anschmecker“ für alle, die es nicht erwarten können, werden wir bis zum Erscheinungstag schon den einen oder anderen Artikel online veröffentlichen, und zwar: www.fnweb.de. Gleich oben auf „Fußballbeilage“ klicken. Viel Spaß!

