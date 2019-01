„Vom ersten Moment an hellwach sein“

Am morgigen Sonntag startet der FC Würzburger Kickers beim Tabellendritten KFC Uerdingen in die Rest-Rückrunde der 3. Liga. Die Partie wird um 15 Uhr in der Duisburger schauinsland-Arena ausgetragen.

„Uerdingen hat unter Beweis gestellt, dass die Mannschaft Fußball spielen kann. Ich traue ihr durchaus zu, den Durchmarsch zu schaffen. Der KFC verfügt über viel Qualität und hat im Winter noch mal nachgelegt. Vielleicht ist es ganz gut für uns, dass wir dieses Spiel gleich zu Beginn haben.

Fest steht, dass wir von der ersten bis zur letzten Minute hellwach sein müssen. Für uns ist in jedem Fall etwas drin“, blickt FWK-Angreifer Orhan Ademi auf die Partie voraus. Zudem zeigt sich der 27-Jährige vor der Partie gegen Uerdingen selbstkritisch: „Jeder von uns kann die Tabelle lesen, und wir müssen da auch nichts schönreden. Einige unglückliche Niederlagen waren bis zur Winterpause sicher dabei. Insgesamt haben wir aber zu wenige Punkte eingefahren.

Es gilt daher, gleich gut zu starten. Damit können wir uns möglicherweise zu Beginn ein Polster verschaffen. Die Qualität dafür ist auf jeden Fall vorhanden. Aber wir können unsere Fehler nur als Team abstellen. Dies haben wir in der Pause auch klar so besprochen und in den Testspielen während der Vorbereitung auch bereits gezeigt.“

Dagegen mahnt KFC-Offensivspieler Maximilian Beister vor dem Auftakt gegen Würzburg: „ Die Rückrunde wird noch schwieriger als die Hinrunde. Jeder Gegner kennt uns, und außerdem ist es immer schwieriger, eine gute Leistung zu bestätigen. Am Ende entscheiden Konstanz und Ruhe, die Geschlossenheit von Mannschaft und Trainerteam.“

Marode Grotenburg

Allerdings bemängelt der 28-jährige Offensivspieler die Infrastruktur rund um die marode Grotenburg:„Dass die Bedingungen in Krefeld nicht optimal sind, ist bekannt. In dieser Saison haben wir gefühlt 38 Auswärtsspiele, auch wenn uns unsere Fans bestmöglich supporten. Aber ich bin zuversichtlich, dass Stadt und Verein die Weichen stellen, damit die sportlichen Erfolge auch nachhaltig sind.“ pati

