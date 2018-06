Von „Malle“ aus in neue Gefilde?

Anzeige

Oberwittstadts Trainer Dominik Lang weiß, dass es abgedroschen klingen mag; doch auf die Frage nach den Gründen für die Vizemeisterschaft des TSV in der Landesliga Odenwald nennt er nur ein Wort: „Teamgeist“. Dieses ausgeprägte Miteinander hat dazu geführt, dass die „Wittschter“ erstmals in ihrer Vereinsgeschichte an der Relegation zur Verbandsliga Nordbaden teilnehmen. Erster Gegner ist der FC Heidelsheim, und zwar am Sonntag um 17 Uhr in Neckarbischofsheim.

„Wir wollen jetzt erst einmal dieses erste Spiel gewinnen. Dann sehen wir weiter“, sagt Lang zu den ernsthaften Ambitionen des TSV Oberwittstadt, tatsächlich erstmals in die Verbandsliga aufzusteigen. Jeder in der Region weiß, wie schwer sich die „Odenwälder“ in diesen Gefilden tun. „Wenn es dann so kommen würde, würden wir uns aber auch nicht wehren“, so Lang.

2015 abgestiegen

Über den ersten Gegner, Heidelsheim, hat man sich dezidierte Informationen eingeholt. „Wir werden uns taktisch sicherlich etwas überlegen, wollen aber unbedingt auch unsere Stärken ins Spiel bringen“, sagt der Trainer und nennt hier vor allem Standards. Trainiert wird in dieser Woche nur einmal, weil die Mannschaft in den letzten Tagen auf Mallorca weilte und den größten sportlichen Erfolg des Vereins ausgiebig gefeiert hat.