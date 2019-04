Vor dem Tor ist „Wittscht“ zu harmlos

Oberwittstadt – FV Mosbach 0:1

Oberwittstadt: Hügel, Zeller, Zimmermann (60. Ch. Schledorn), Rolfes, Kunkel (76. M. Rüttenauer), Reinhardt, B. Walz, Essig (80. Kolbeck), A. Rüttenauer (46. N. Walz), S. Walz, Reuther.

Mosbach: Wastl, Knörzer, Kief (90. Bayer), Mayer (86. Beyer), Bender, Kaplan, Frey, Schneider (76. Almousa), Augustin, Kreß, Wink (45. Barisic).

Tor: 0:1 (56.) Mayer. – Schiedsrichter: Pascal Rastetter (Karlsruhe). – Zuschauer: 250.

Der FV Mosbach ist in der Rückrunde der Fußball-Landesliga Odenwald das Maß aller Dinge und tütete auch beim TSV Oberwittstadt einen knappen 1:0-Erfolg ein. Es war der vierte Dreier im vierten Spiel 2019 für Trainer Peter Hogen und seine Schützlinge in diesem Jahr.

Die Defensive war zuletzt der Trumpf bei den Oberwittstadtern – die Hausherren hatten vor dem Spiel gegen den FV Mosbach in drei Partien in Serie keinen Gegentreffer mehr kassiert.

Doch da auch die Kreisstädter über robuste und taktisch klug eingestellte Abwehrmänner verfügen, regierte in den Anfangsminuten der Zweikampf in all seinen verschiedenen Ausführungen: Kopfballduelle, saubere Grätschen, Körpereinsätze und auch Fouls. Gäste-Keeper André Wastl zeigte gleich in der fünften Minute, dass er ein Meister seines Faches ist: Gegen Dirk Essig hielt er bravourös. In der 35. Minute war Wastl noch einmal gegen Essig zur Stelle und wehrte gekonnt ab. Ein weiterer Schuss von Essig ging knapp übers Gehäuse.

Mayer erzielt das Tor des Tages

In der zweiten Hälfte traten die Gäste zielstrebiger auf, und Robin Mayer erzielte bereits in der 56. Minute das Tor des Tages. In der Folge hatten die „Grün-Weißen“ zwar weitere Möglichkeiten, doch unmittelbar vor dem Tor von Routinier Wastl zeigte man sich zu harmlos. Auf der anderen Seite traf Koray Kaplan mit einem Freistoß nur das Torgestänge (67.). In der Schlussviertelstunde war Mosbach zwar nicht mehr ganz so präsent wie zuvor, hatte den TSV-Angriffsbemühungen jedoch immer noch etwas entgegensetzen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019