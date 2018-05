Vorbildliches Zeichen für Fairplay gesetzt

Anzeige

Auch wenn ein Protest des SV Wachbach wohl erfolgreich gewesen wäre, trafen das Trainerteam, Vorstan und die Spieler des SV Wachbach eine Entscheidung, die allergrößten Respekt abverlangt und für den Amateurbereich beispielhaft ist. „Wir wollten nicht per Sportgerichtsurteil am grünen Tisch ins Finale einziehen. Es soll damit bewusst ein Zeichen an unsere Jugend, aber auch an andere Vereine für das Fairplay im Amateurfußball gesetzt werden“.

„Beispielhaft“

Wachbachs Abteilungsleiter Jordan Murphy gratulierte dem TSV Gerabronn zur Finalteilnehme und hofft „dass sich durch unseren Verzicht das Miteinander der Vereine im Fußballbezirk Hohenlohe etwas verbessern kann und dass natürlich das Fair Play keine Einbahnstraße ist“. Am meisten überrascht war natürlich der TSV Gerabronn selbst. „Eine solche Entscheidung ist nicht selbstverständlich“, sagt Abteilungsleiter Volker Beck. „Wir haben einen Fehler gemacht, der uns die Teilnahme am Finale hätte kosten können. Deshalb Respekt und Anerkennung an alle Entscheidungsträger des SV Wachbach. Das ist ein beispielhaftes Verhalten für den gesamten Fußballbezirk Hohenlohe. Wir werden uns seitens der Fußballabteilung des TSV Gerabronn ein entsprechendes Dankeschön ausdenken“.

Wie dies aussehen soll, deutet Gerabronns Abteilungsleiter Volker Beck an. „Es gibt einen 4-Meter-Banner und T-Shirts für die komplette Wachbacher Mannschaft mit dem Aufdruck ’SV Wachbach - Fairplay Pokalsieger 2018’. Außerdem werden wir das außerordentliche faire Verhalten auch dem Württembergischen Fußballverband melden mit der Bitte um entsprechende Würdigung“.

Bezirksvorsitzender Ralf Bantel äußerte sich ebenfalls zu diesem Sachverhalt. „Ich muss meinen Hut vor dem SV Wachbach ziehen. Das Verhalten ist lobenswert und heutzutage nicht selbstverständlich“. rst

