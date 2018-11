Vorfreude auf dem Weg ins Finale

32 Bezirkssieger stehen beim VR-Talentiade-Cup auf WFV-Verbandsebene fest, die von den Volksbanken und Raiffeisenbanken im Land gestifteten Pokale sind verteilt. Ebenso bekannt sind alle zusätzlich qualifizierten Mannschaften für die nächste Runde des VR-Talentiade Cup 2018. Bei den 48 D-Junioren- und 24 D-Juniorinnen-Mannschaften steigt die Vorfreude und die Spannung auf dem möglichen Weg ins Finale. Seine Fortsetzung findet der Wettbewerb zunächst einmal mit der Vorrunde auf Verbandsebene. Am Sonntag spielen die Jungen in Affalterbach (Herbert-Müller-Halle), Backnang (Katharinen-plaisir-Halle), Grünkraut (Sporthalle) und Rangendingen (Sporthalle), sowie die Mädchen in Aichtal-Aich (Mehrzweckhalle Grötzingen) und Langenau (Pfleghofhalle). Anstoß ist jeweils um 10.30 Uhr. wfv

