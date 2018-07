Vorfreude auf den Drittligisten

Anzeige

Mit kleinem Kader in lange Runde

Beim SV Osterburken überwiegt natürlich die Vorfreude auf das Pokalspiel gegen den KSC. Allerdings drückt die Mannschaft vor ihrem zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Landesliga etwas der Schuh: Aufgrund der vielen, teils auch späten Abgänge mehrerer Spieler konnte der SVO nicht mehr reagieren und geht nun mit einem recht kleinen Kader in die Landesliga-Saison mit 34 Spieltagen. Deshalb ist für Wöppel klar: „Es darf nicht viel passieren.“

Der Karlsruher SC scheiterte in der vergangenen Saison in der Relegation gegen Erzgebirge Aue und verpasste damit den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Am gestrigen Freitagabend bestritt der KSC das Eröffnungsspiel in der 3. Liga in Braunschweig (Ergebnis bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt), am nächsten Wochenende steht das erste Heimspiel gegen den FSV Zwickau an. In der prominent besetzten dritthöchsten Spielklasse Deutschlands (wir berichteten) zählt der KSC zu den Aufstiegs-Mitfavoriten. Daher steigt die Vorfreude nicht nur bei den Spielern des SVO, sondern auch bei ihrem Trainer Jürgen Wöppel: „Ich freue mich auf so ein Spiel und genieße diese Atmosphäre natürlich auch.“

Parkmöglichkeiten

Parkmöglichkeiten gibt es auf der Rathausseite vor der Baulandhalle sowie im Parkhaus daneben und in der Stadt an der „Galgensteige“. Zudem stehen die Parkplätze am Bahnhof sowie der Park- and Ride-Parkplatz hinter dem Netto-Kaufhaus zur Verfügung. Die Zufahrt zum Sportplatzweg von der Brücke am ehemaligen Bahnübergang wird ebenso gesperrt wie die Zufahrt auf dem Feldweg aus Richtung Rosenberg. skai

