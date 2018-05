Wachbach bewahrt sich alle Optionen

Anzeige

Hessental – Michelfeld 2:4

Tore: 1:0 (7.) Slawek Radzik, 2:0 (35.) Darius Hajian, 2:1(40.) Niklas Funk, 2:2 (48.) Stefan Schmieg (Foulelfmeter), 2:3 (53.) Stefan Schmieg, 2:4 (90.+2) Jonas Jaeschke. – Zuschauer: 150.

Nach 35 Minuten schien in Hessental die Partie eigentlich schon entschieden zu sein. Die Gastgeber waren die bessere Mannschaft und führten ab dieser Minute verdient mit 2:0, schalteten dann aber ein paar Gänge zurück und luden die Gäste ein wieder zurück ins Spiel zu finden. Auf Grund der zweiten Hälfte ist der 4:2-Auswärtserfolg der Michelfelder am Ende nicht unverdient und die Gäste können drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren.

Kirchberg – Sindringen/Ernsb. 0:5

Tore: 0:1 (13.) Valentin Gronbach, 0:2 (34.) Yannik Lotfi, 0:3 (35.) V. Gronbach, 0:4 (38.) Robin Winkler, 0:5 (87.) Thilo Baier.

Die TSG Kirchberg verliert aufgrund einer ganz schwachen ersten Halbzeit mit 0:5. Kirchberg legte einen ordentlichen Start hin. In der Folge aber spielte sich Sindringen in einen Rausch und überzeugte gegen lethargisch wirkende Kirchberger vor allem spielerisch. Nach 13 Minuten war die Kirchberger Gegenwehr bereits gebrochen. Nach einem Fehler im Spielaufbau nutzte der starke Valentin Gronbach diesen zum 1:0 für die Gäste. Kirchberg verschenkte die Partie dann zwischen der 34. und der 38. Minute, als Sindringen gleich dreifach zuschlug. Kirchberg kam engagierter mit Jan Ludwig aus der Kabine und versuchte Chancen zu kreieren. In der 48. Minute strich ein Kopfball von Tobias Labusga knapp am Tor vorbei, was dann auch die einzige nennenswerte TSG-Torchance der zweiten Habzeit war. Sindringen schaltete einen Gang zurück und Kirchberg übernahm den Ball, ohne wrklich gefährlich zu werden. Nach einem langen Ball auf Thilo Baier blieb dieser cool und lupfte den Ball über den herauseilenden Bauer ins Tor zum 5:0.

Taubert./Röttingen – Braunsb. 1:1

Tore: 0:1 (25.) Mario Bürklen, 1:1 (45., Foulelfmeter) Lukas Gundermann.

Trotz überzeugender Leistung muss sich die SGM den TSV Braunsbach mit einem Punkt begnügen. Von Beginn an war der SGM anzumerken, dass sie die drei Punkte im Taubertal behalten wollte. Schnell übernahm die Heimelf die Spielkontrolle und war zudem das zweikampfstärkere Team. Dennoch gingen die Gäste in Führung. Nach einem Ballverlust nach eigenem Einwurf schaltete Braunsbach rasch um und spielte den Ball auf den schnellen Mario Bürklen, der frei vor Simon Gundermann die Nerven behielt und zur überraschenden Führung traf. Die Heimelf erholte sich jedoch schnell von dem Schock und kam mehrfach gefährlich vor das gegnerische Gehäuse. In der 40. Minute verwehrte der Schiedsrichter Andre Fries einen klaren Elfmeter, als dieser im Sechzehner zu Fall gebracht wurde. Kurz vor der Pause zeigte er dann doch auf den Punkt. Der ansonsten wachsame Gästekeeper kam wiederum gegen Andre Fries zu spät und traf diesen beim Herauslaufen klar am Fuß. Mit dem Pausenpfiff sorgte Gundermann vom Punkt für den verdienten Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit hatte Braunsbach genau eine Aktion nach vorne und dies unmittelbar nach langem Ball auf Gfrärer. Dieser vergab jedoch aus spitzem Winkel. Danach spielte ausnahmslos die SGM, die Ball und Gegner gut laufen ließ. Jedoch blieben besten Chancen ungenutzt.

Zwei starke Freistöße von Lukas Gundermann parierte Dambach stark und auch von Andre Fries und Maximilian Fries konnte er aus kurzer Distanz nicht überwunden werden. Weiteres Pech hatte die Heimelf bei den Schiedsrichterentscheidungen. So wurde mangels Vorteilsauslegung eine Großchance unglücklich unterbunden und Jonas Löbert zu unrecht wegen Abseits zurückgepfiffen. Dennoch versuchte die Truppe von Joe Strauß bis zum Schlusspfiff alles, wurde jedoch leider nicht mehr mit dem überfälligen Siegtreffer belohnt.

Bühlerzell – Altenmünster 2:2

Tore: 0:1 (25.) Florian Immel, 1:1 (28.) Maximilian Schwarz, 2:1 (81.) Mike Dörr, 2:2 (85.) Patrick Lettenmaier. – Schiedsrichter: Alexander Stocker (Spfr. Dinkelsbühl – SRG Frankenhöhe Süd). – Zuschauer: 145.

Die Gäste hatten vor der Pause die Vorteile auf ihrer Seite. Nach Wiederanpfiff setzte Bühlerzell mehr Akzente.

Dünsbach – Obersontheim 4:2

Tore: 1:0 (4.) Frederick Heynold, 2:0 (15.) Florian Grahm, 3:0 (30.) Grahm (Foulelfmeter), 3:1 (52.) Michael Däschler, 4:1 (68.) Konstantin Heynold, 4:2 (88.) Däschler.

Ein über weite Strecken kampfbetontes spiel sahen die Zuschauer. Nach vier Minuten machte Frederick Heynold mit einem satten Linksschuss das 1:0. Von den Gästen kamen bis auf einen Fernschuss wenig gefährliche Aktionen. Nach einer Viertelstunde vollendete Florian Grahm eine schöne Flanke von Dominik Grießmayr mit dem Kopf zum 2:0. Nachdem Frederick Heynold im Strafraum gefoult wurde, entschied der Schiri auf Strafstoß für Dünsbach,Florian Grahm verwandeltw sicher zum 3:0. Zu beginn der zweiten Hälfte machte Michael Däschler mit einem schönen Flugkopfball das 1:3 nach einer Flanke. Doch Konstantin Heynold vollendete eine schöne Kombination, und es stand 4:1. Obersontheim versuchte jetzt nochmal alles. Michael Däschler betrieb Ergebniskosmetik.

Mulfingen – Neuenstein 2:4

Tore: 1:0 (26.) Bernhard Diemer, 1:1 (42.) Jonas Müller, 1:2 (45.) Jonas Müller, 1:3 (65.) unbekannt, 1:4 (68.) Lucas Sanwald, 2:4 (85.) Nico Riedel.

Zu Beginn waren beide Mannschaften gleichauf, keine riskierte viel. Mit dem 1:0 der Mulfinger durch einen 25-Meter-Kracher von B. Diemer begann die beste Phase der Heimelf. Im Anschluss daran wurde ihnen ein Strafstoß verwehrt, außerdem hatte die Heimelf ein paar gute Chanchen, Marian Riegler etwa scheiterte am Pfosten. Kurz vor der Halbzeit erzielte Neuenstein quasi aus dem Nichts zwei Treffer zur Halbzeitführung. Mulfingen schaffte es nach der Halbzeit nicht mehr, das Spiel wieder offen zu halten. Neuenstein erhöhte auf 1:4, Mulfingen versuchte dann noch mal was, Haag wurde im Strafraum vom Torhüter klar zu Fall gebracht, statt Elfmeter gab es aber Vorteil für die Mulfinger, der freistehend aber vergeben wurde. Im Anschluss an diese Szene musste der Schiedsrichter den lautstark reklamierenden Mulfinger Linienrichter des Feldes verweisen. Das 2:4 von Riedel war dann nur noch Ergebniskosmetik.

Gaisbach – Untermünkheim 1:0

Von dieser Partie war bis Redaktionsschluss kein Bericht zu bekommen.

