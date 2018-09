Wachbach feiert zu Hause Torfestival

Altenmünster – Dünsbach 6:1

Tore: 1:0 Paulo David (14.), 2:0 Jan Rötlich (20.), 2:1 Frederik Heynold (40), 3:1 Jan Rötlich (74.). – Schiedsrichter: Andreas Pfaff (Ingelfingen).

Grün-Weiß hat ein interessantes und spannendes Volkfestspiel im Derby gegen Dünsbach gewonnen. Beiden Teams war anzumerken, dass das Spiel eine besondere Bedeutung hatte. Den Aufwärtstrend wollten beide bestätigen. Deswegen war es durchaus auch eine ganz enge Kiste. Der VfR ging recht früh in Führung. David Paulo wurde im Strafraum angespielt, ließ dann noch zwei Gegenspieler nicht gut aussehen und verwandelte zum 1:0 ins lange Eck. Das gab dem VfR Auftrieb und wenig später stand es 2:0 für die Gastgeber.

Auf der rechten Angriffsseite wurde dann Patrick Lettenmaier ins Spiel gebracht. Sein Pass in die Schnittstelle war ideal für Jan Rötlich, der vor dem Torspieler am Ball war und verwandelte. Nach einer halben Stunde ging die Konzentration beim VfR verloren. Dünsbach nahm das Spiel in die Hand. Der Schuss von Frederik Heynold strich noch knapp am langen Eck vorbei (37.). Dann markierten die Gäste aber den Anschlusstreffer. Ein Angriff über links, der Ball wurde unglücklich Frederik Heynold in den Fuß gelegt. Der ließ sich nicht lang bitten und der Ball landete im langen Eck.

Nach der Pause kamen die Gäste viel energischer aus der Kabine. Der VfR musste dem Druck der Dünsbacher standhalten. Erneut hatte Frederik Heynold per Kopf die Chance auf den Ausgleich. Das Spiel ging hin und her. Der VfR hatte inzwischen begriffen, dass noch viel Arbeit für die drei Punkte notwendig sind. Die Gäste versuchten alles, um in dieser Phase den Ausgleich zu erzielen. Dann ein zu kurzer Pass eines Dünsbacher Abwehrspielers zu seinem Torspieler. Der wollte den Ball schlagen. Jan Rötlich ging dazwischen und von seinem Fuß landete der Ball zum 3:1 im Netz. Doch das war noch nicht das Ende der Partie. Wieder war es Frederik Heynold, der nach Fehler frei vorm VfR Tor auftauchte, den Schuss aber verzog (79.). Dünsbach gab nicht auf. In der Schlussminute wurde der Schuss von Florian Grahm erstklassig von Torspieler Kai Wiedmann zur Ecke geklärt. Erst mit dem Schlusspfiff waren die drei Punkte an der Kirchstraße und das Volksfest konnte in Altenmünster beginnen.

Ilshofen II – Markelsheim/Elpersheim 1:1

Tore: 1:0 Lukas Bauer ( (11. Min.), 1:1 Johannes Kübler (85. Min.).

Das „Volksfestspiel“ in Ilshofen vor 50 Zuschauern war ein durchschnittliches aber abwechslungsreiches Spiel. In der elften Minute ging Ilshofen nach einem von Benny Hoffmann getretenen Eckball und tollem Flugkopfball von Lukas Bauer in Führung. Wer nun dachte, Ilshofen würde befreit aufspielen, sah sich getäuscht. Zeitweise wurde um den Ausgleich gebettelt. Ilshofens Torspieler Valentin Dambach hatte dabei gute Aktionen. Sein Gegenüber Bernd Nagel hielt auch bravourös. Mit dem 1:0 wurden die Seiten gewechselt.

Im zweiten Spielabschnitt war Ilshofen von Anfang an spielbestimmend, doch der jungen Mannschaft fehlte einfach noch die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Der Markelsheimer Torspieler hielt seine Farben im Spiel. In der 85. Minute fiel der Ausgleich aus 16 Metern durch Johannes Kübler, der dem Torhüter keine Chance ließ. Fazit: Ein gerechtes Unentschieden.

Braunsbach – Sindringen/Ernsbach 0:10

Tore: 0:1 (3. Min.) Robin Winkler, 0:2 (8. Min.) Fabio Roth, 0:3 (12. Min.) Christian Beier, 0:4 (15. Min.) Robin Winkler, 0:5 (25. Min.) Fabio Roth, 0:6 (28. Min.) Yannick Lofti, 0:7 (47.) Fabio Roth, 0:8 (75.) Felix Stürzl, 0:9(82.) Yannick Loftl, 0:10 (90.) Fabio Roth.

Der TSV Braunsbach unterliegt gegen den Meisterschaftsfavoriten SG Sindringen-Ernsbach hoch mit 0:10. Die Gäste aus Sindringen erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der dritten Minute durch Robin Winkler mit 0:1 in Führung. Die Heimelf agierte von Beginn an zu zaghaft und Fabio Roth erhöhte bereits in der 8. Minute nach sehr schönem Spielzug auf 0:2. Als Christian Baier in der 12. Minute und Robin Winkler in der 15. Minute auf 0:4 erhöhten, war die Partie bereits entschieden. Fabio Roth in der 25. und Yannick Loftl in der 28. erhöhten zum 0:6 Halbzeitstand.

In der zweiten Halbzeit kam die Heimelf dann besser ins Spiel, konnte ihre wenigen Möglichkeiten aber nicht nutzen. Anders die Gäste: durch vier weitere Tore von Fabio Roth (47.), Felix Stürzl (75.), Yannick Loftl (82.) und Fabio Roth (90.) erhöhten sie zum Endstand von 0:10.

Am Ende steht eine bittere Heimniederlage für den TSV, der diese jetzt möglichst schnell aus den Köpfen bekommen sollte.

Neuenstein – Michelfeld 0:0

Zuschauer: 220. – Schiedsrichter: Marcel Ernst, Ludwigsburg.

Mit einem torlosen Unentschieden trennten sich der TSV Neuenstein und der TSV Michelfeld. In der ersten Stunde neutralisierten sich beide Teams gegenseitig und Torchancen blieben Mangelware. Danach bekam Neuenstein das Spiel immer besser in den Griff und hatte drei gute Möglichkeiten, welche der Michelfelder Torhüter jedoch glänzend parieren konnte, so dass es beim 0:0-Endstand blieb.

Obersontheim – Niedernhall/Weißbach 3:0

Tore: 1:0 (18.) Dennis Eder, 2:0 (38.) Marco Pfitzer, 3:0 (44.) Edgar Wagner.

Beide Mannschaften mussten auf wichtige Spieler verzichten, was sich aber nicht auf die Qualität des Spiels auswirken sollte. Den ersten Akzent setzte Marco Pfitzer in der 10. Minute, als er schlitzohrig an Torhüter Wassmer scheiterte und einen 20-Meter-Knaller nur knapp verzog. Dafür initiierte Obersontheims Nummer zehn den Führungstreffer, in dem er seinen Spielertrainer bediente. Der leitete direkt auf David Hermann weiter, der überlegt ins lange Eck zum 1:0 einschob. In der 38. Minute hatte Nagumanov wieder die Füße im Spiel, als er einen Chip-Pass auf Marco Pfitzer spielte, der eiskalt ins lange Eck schob. Das 2:0 stellte die Spielanteile bis zu diesem Zeitpunkt dar.

Dem dritten Tor in der 44. Minute ging eine Art Scheibenschießen voraus, weil Torhüter Wassmer bravourös abwehrte und Edgar Wagner erst im dritten Versuch erfolgreich war. Die zweite Hälfte bot zunächst ein anderes Bild. Obersontheim steckte etwas zurück, die SGM investierte mehr. Eugen Frescher musste in der 58. Minute schon zweimal zugreifen, um die Situation zu bereinigen. Ansonsten verbrachte er einen ruhigen Nachmittag, weil der Gegner nicht konnte und die Heimelf nicht nur zwei Gänge sondern mehr zurückgeschaltet hatte.

Mulfingen – Untermünkheim 1:1

Tore: 1:0 Marian Riegler (1.), 1:1 Kevin Reinwald (71.). – Besondere Vorkommnisse: Gelb/Rot Marian Riegler (22.) SV Mulfingen. – Zuschauer: 184. – Schiedsrichter: Alisa Kranz, SRG Bad Mergentheim.

Bei schönem Wetter war die Tura aus Untermünkheim zu Gast in Mulfingen. Die Hausherren legten einen starken Start hin und gingen gleich in der ersten Minute durch den starken Marian Riegler in Führung. Dieser kassierte jedoch nach ca. 20 Minuten die gelb-rote Karte durch eine zweifelhafte Entscheidung der ansonsten gut leitenden Schiedsrichterin. Die Gastgeber konzentrierten sich in Unterzahl hauptsächlich auf das Verteidigen des eigenen Tores. Die Gäste aus Untermünkheim kamen lediglich einmal gefährlich vor das Tor der Mulfinger, trafen aber nur die Latte. Kurz vor Halbzeitpfiff wurden die Mulfinger nochmals durch einen Konter gefährlich. B. Diemer setzt N. Riedel gut in Szene, dieser spielte jedoch einen schlampigen Querpass und die gute Chance landete in den Armen des Torhüters.

Nach dem Seitenwechsel das gewohnte Bild, die Mulfinger standen tief und verteidigten gut gegen den Ball. Die Gäste aus Untermünkheim taten sich schwer und erspielten kaum Chancen, bis sich ein Turaner nach guter Einzelaktion ein Herz fasste, aus gut 16 Metern abzog und F. Lanig überwand. Der SvM konnte über Konter nicht mehr gefährlich vor das Tor kommen, verdiente sich aber durch gutes Abwehrverhalten das zweite Remis in Folge. Mit fünf Punkten aus vier Spielen startet der SVM ordentlich in eine lange Saison mit dem klaren Ziel: Klassenerhalt.

Wachbach – Hessental 6:0

Tore: 1:0 Jakob Scheidel (18.), 2:0 Marco Schmieg (47.), 3:0 Jakob Scheidel (62.), 4:0 Marco Schmieg (69.), 5:0 Felix Gutsche (74.) 6:0 Felix Gutsche (83.). – Zuschauer: 220. – Schiedsrichter: Jan Fiebig (Möckmühl).

Bei herrlichem Spätsommerwetter kehrten beim SVW die wiedergenesenen Benedikt Dörner und Jakob Scheidel in die Startformation zurück. Von Beginn an kontrollierte die Heimelf das Spielgeschehen, ohne sich zunächst Tormöglichkeiten zu erspielen. In der 14. Spielminute setzte Benedikt Dörner mit viel Übersicht den auf rechts eingelaufenen Jakob Scheidel in Szene, dessen Torabschluss noch knapp das Gästetor verfehlte. Kurze Zeit später hatte der SVW bei einer Ecke die Möglichkeit, durch Christopher Limbrunner in Führung zu gehen, doch Solonez kratzte den Ball noch von der Linie.

Nur wenige Sekunden später schlug Bernd Botsch einen straffen Eckball auf Jakob Scheidel, der den Ball wuchtig per Kopf zur verdienten 1:0-Führung einköpfen konnte. Wachbach hatte nun beste Torchancen im Minutentakt. In der 33. Spielminute knallte Simon Kißling das Leder nach einer Ecke an den linken Torpfosten. Somit ging es mit einer knappen Führung für den SVW in die Halbzeit.

Der zweite Durchgang startete mit einem Offensivfeuerwerk der Heimmannschaft. In der 46. Spielminute wurde Marco Schmieg mit einem Steilpass auf die Reise geschickt. Der anschließende Torschuss strich noch über den Querbalken. Nur eine Minute später war es wiederum Torjäger Marco Schmieg, der das mustergültige Zuspiel von Simon Kißling gekonnt verarbeitete und zum 2:0 in das rechte obere Toreck abschließen konnte. Der SVW spielte jetzt befreiten Offensivfußball gegen enttäuschende Gäste aus Hessental. Im weiteren Spielverlauf hatte Wachbach unter anderem durch Schmieg weitere Großchancen, um die Führung auszubauen.

Nach einem Freistoß von Simon Kißling stieg wiederum Jakob Scheidel am höchsten und köpfte den Ball an die Querlatte. Den anschließenden Abpraller nutze er dann aus kurzer Distanz zum 3:0. Der stark aufspielende Benedikt Dörner fand in der 69. Spielminute mit einem langen Ball Marco Schmieg, welcher den Gästekeeper überlupfte und per Kopf auf 4:0 erhöhte.

Der SVW spielte, angetrieben von Kapitän Florian Dörner, weiter zielstrebig nach vorne. Nach einem langen Abwurf von SVW-Keeper Hadamek sprintete der agile Jan Thomas über das halbe Spielfeld und legte mit toller Übersicht auf den kurz zuvor eingewechselten Felix Gutsche, der in gewohnt cleverer Manier auf 5:0 stellte.

Wachbach war weiter torhungrig und so konnte wiederum Felix Gutsche in der 83. Spielminute ein Zuspiel von Jan Thomas zum 6:0 nutzen. Hessental hatte über die gesamte Spielzeit keine nennenswerte Torchance. Am Ende war man mit dem 6:0 sogar noch gut bedient und konnte sich beim guten Keeper Kopp bedanken, dass nicht noch weitere Treffer fielen.

Bühlerzell – Mainhardt 0:0

Zuschauer: 185. – Schiedsrichter: Armin Volpp (TSV Künzelsau / SRG Künzelsau)

Das Wiedersehen nach vielen Jahren endete mit einem torlosen Unentschieden. Dieses war allerdings ein 0:0 der sehr interessanten und bis zum Schlusspfiff spannenden Art. Dem Spielverlauf nach wäre phasenweise für beide Mannschaften ein anderes Ergebnis möglich gewesen. Auf beiden Seiten gab es jeweils einen verschossenen Foulelfmeter sowie einen Aluminium-Treffer zu verzeichnen.

Den besseren Start hatten die Gastgeber. Nach zwei Minuten gab es die Hereingabe von Andreas Stein von der rechten Seite, die ein Gästespieler an den Pfosten des eigenen Tores setzte. Bühlerzell sollte zunächst die Vorteile auf seiner Seite haben. Aber danach war die Spielstruktur der Gäste zu erkennen: aus einer gestandenen Defensive mit schnellem Umschaltspiel zu agieren. Das brachte die Gastgeber während der gesamten Spielzeit immer wieder in bedrohliche Situationen, vor allem wenn es über Mainhardts Nr. 14, Daniel Vogel, ging. Sein Antritt sorgte mehr als einmal für Gefahr vor und im Zeller Strafraum.

In der 30. Minute traf Phlilipp Hägele mit seinem Schuss aus gut 20 Metern halblinker Position nur die Latte des Bühlerzeller Tores. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Mainhardts Torhüter Kai Schlauch einen Foulelfmeter von Andreas Stein halten. Zwei Minuten nach Wiederbeginn parierte er auch per Glanztat den Kopfball von Anthony Riek nach einem Eckball.

In der letzten halben Stunde war es dann ein Spiel, bei dem die Gäste einem Treffer näher waren als die Sportfreunde. Die beste Möglichkeit sollte Fabian Wohlschläger in der 67. Minute mit einem Foulelfmeter haben. Markus Weiss konnte aber diesen, wie sein Gegenüber in der ersten Hälfte, halten. Mainhardt unterstrich mit einer engagierten Leistung die Ergebnisse der ersten drei Spiele.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018