Wachbach feiert zwölften Saisonsieg

Sindringen/E. – Braunsb. ausgef.

Das Spiel ist ausgefallen, weil der TSV Braunsbach wegen Spielermangels nicht zur Partie angetreten ist.

Michelfeld – Neuenstein 1:0

Tor: 1:0 (36.) Niklas Funk.

Neuenstein, das körperlich rustikal agierte, hatte zunächst etwas Feldvorteile und kam auch zu einer guten Möglichkeit. Göltenboth im Tor der Michelfelder war aber auf dem Posten. Mitte der ersten Halbzeit hielten die Gastgeber immer besser dagegen und hatten über Funk eine weitere Möglichkeit. Im großen und ganzen kann die erste Halbzeit als ausgeglichen bewertet werden.

Zehn Minuten vor dem Seitenwechsel setzte sich trotz Bedrängnis Maximillian Hille auf der linken Außenbahn schön durch und spielte Niklas Funk mustergültig an. Dieser erzielte das 1:0. Michelfeld hatte in der zweiten Hälfte zwar keine hundertprozentige Torchance zu verbuchen, spielte aber sehr clever und kontrolliert. Nur noch einmal musste die Heimelf bangen, doch Michael Strecker auf Seiten der Neuensteiner traf in der 85. Minute nur das Außennetz.

Hessental – Wachbach 1:2

Tore: 1:0 (7.) Slawek Radzik (Foulelfmeter), 1:1 (65.) Felix Gutsche, 1:2 (80.) Felix Ettwein.

Bis Mitte der zweiten Hälfte sah es nach einer Überraschung in Hessental aus. Die Gastgeber führten mit 1:0, ließen sich am Ende aber durch eigenes Verschulden die Punkte noch abnehmen. Gerade der entscheidende 2:1-Siegtreffer für die Gäste war ein Abbild dessen, was sich aus Sicht der Hessentaler wie ein roter Faden schon über die gesamte Saison zieht.

Natürlich war der Tabellendritte die insgesamt bessere Mannschaft, dennoch gelang es den Hausherren über weite Strecken, die Gäste einigermaßen vom eigenen Tor fern zu halten und hatten gleichzeitig noch den perfekten Start in die Partie. Bereits nach sieben Minuten verwertete Slawek Radzik einen Foulelfmeter zur 1:0- Führung für die Gastgeber. Danach aber übernahm Wachbach die Kontrolle über das Spiel und war gerade durch Stürmer Felix Gutsche immer gefährlich.

Doch seine beiden Abschlüsse verfehlten entweder das Ziel knapp oder wurden durch TSV-Keeper Uwe Kopp pariert. So konnte der TSV die Führung bis zur 65. Minute verwalten, ehe dann doch Felix Gutsche nach einer unübersichtlichen Aktion den Ball per Kopf zum Ausgleich über die Linie drückte.

In der Schlussphase wurde aus dann nochmals turbulent. Zuerst scheiterte Slawek Radzik aus zehn Metern völlig freistehend am Gästekeeper, ehe sich die Hessentaler fünf Minuten später die Kugel quasi wieder selbst ins Netz legten.

Torschütze zum 1:2 Siegtreffer für die Gäste war am Ende Felix Ettwein. Ein verschossener Elfmeter von Slawek Radzik in der Nachspielzeit setzte der Partie aus TSV-Sicht noch die Krone auf und zeigte, warum Hessental diese Saison tief im Tabellenkeller steckt.

Niedernhall/W. – Obersonth. 0:0

Zuschauer: 195. – Schiedsrichter: Luca Schüttler, Rot am See.

Nach beiderseitigem Abtasten in der Anfangsviertelstunde nahm die Partie etwas Fahrt auf. Das Spielgeschehen fand hauptsächlich im Mittelfeld statt, ohne große Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. In der 34. Spielminute hielt der Torhüter von Obersontheim, Benjamin Gorzawski einen phänomenalen Schuss von Yannik Braun bravourös. Zwei Minuten später traf Dennis Eder auf der anderen Seite aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten.

Nun war das Glück auf Seiten der SGM, denn zwei Minuten vor der Halbzeit traf Matthias Glasbrenner die Querlatte mit einem Kopfball, kurz darauf war es Marcel Huß, dessen Schuss knapp am Tor vorbei ging.

Nach dem Wechsel spielten beide Mannschaften engagiert nach vorne, ohne jedoch für sich einen entscheidenden Vorteil zu erspielen.

Nach einem herrlichen Spielzug in der 62. Spielminute passte Marco Hornung geschickt in die Spitze auf Fritz Messerschmidt, dessen Schuss konnte der Torhüter gerade noch über die Latte lenken. Zehn Minuten vor dem Ende hatte die SGM mehrere gute Möglichkeiten, einmal durch Fritz Messerschmidt, dessen Schuss knapp vorbeiging und einmal durch Jannis Weißler, der am Torhüter scheiterte. Es blieb bei einem alles in allem verdienten Unentschieden.

Markelsh./Elp. – Ilshofen II 2:2

Tore: 1:0 (12.) Wischke, 1:1 Bauer, 1:2 Pfeiffer, 2:2 Schmidt.

Es standen sich in dieser Partie zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber. Domenik Wischke brachte seine Farben bereits nach zwölf Minuten im Anschluss an einen Standard in Führung. Anschließend entwickelte sich ein attraktives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ilshofen egalisierte ebenfalls im Anschluss an einen Standard per Kopfball durch Bauer.

Nach der Pause wieder das gleiche Bild. Beide Teams agierten mit offenem Visier, so ergaben sich weitere Chancen für beide Teams. Ilshofen ging nach einem Eckball durch einen Abstauber von Pfeiffer in Führung.

Der Ausgleich fiel, wie könnte es anders sein, nach einem Freistoß. Wischke und Schmidt agierten mit Trick 17 und Schmidt köpfte den Ball über den heraus laufenden Torspieler. Leonard Popp hatte nach 80 Minuten die Gelegenheit auf den Siegtreffer, der Chip ging jedoch knapp neben das Tor.

Kurz vor Ende der Partie hatte Ilshofen ebenfalls die Chance auf den Sieg.

Der Schuss sprang jedoch von der Unterkante der Latte vor und nicht hinter der Linie auf. So blieb es letztlich beim leistungsgerechten Unentschieden.

Untermünkheim – Mulfingen 2:2

Tore: 1:0 (61.) Fadera, 1:1 (69.) Haag, 2:1 (82.) Kronmüller, 2:2 (86.) Riegler.

Dünsbach – Altenmünster 3:0

Tore: 1:0 (50.) Naundorf, 2:0 (65.) Kappes, 3:0 (88.) Naundorf.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019