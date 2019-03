Wachbach II dominiert druckvoll eine einseitige Partie

Die Nachholspiele am Freitag:

Rengershausen – Harthausen 1:2

Tore: 0:1 (27.) Felix Hofmann 0:2 (42.) Felix Hofmann 1:2 (55.) Marcel Engert. – Vorkommnis: Gelb für Rengershausen (70/80.).

Mit langen Pässen in die gegnerische Hälfte versuchten beide Mannschaften immer wieder die Abwehr zu bezwingen und hatten auch mehrere gute Torgelegenheiten. Harthausen nutzte einen Freistoß von rechts, um den Ball im hohen Bogen ins lange Eck der Platzherren zum Führungstreffer zu versenken. Einen Abwehrfehler ließ sich Harthausen nicht nehmen und schoss auf kürzeste Distanz wieder ins lange Eck. Der Anschlusstreffer gelang durch eine gut ausgeführten Foulelfmeter. Billingsb. – Markelsh./Elp. II 4:2

Leider verlor der FC nach dem 3:1 den Faden und man ließ es zu, dass der Gegner in die Partie zurück fand. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß in der eigenen Hälfte setzte die SGM den FC unter Druck und konnten mit einem weiten Ball aus dem Halbfeld den Anschlusstreffer erzielen. Eine Viertelstunde vor Ende wurde nochmal ein Ball zwischen die gegnerischen Verteidiger durchgesteckt und Daniel Hörner ließ es sich nicht nehmen, das Spiel zu entscheiden.

Blaufelden – Schrozberg 3:2 Tore: 0:1 Omar Jallow Abdoulia Jallow (20.), 0:2 Jallow (44.), 1:2 Hendrik Seckel (63.), 2:2 Luca Thöne (65.), 3:2 Hendrik Seckel (81.).

Weikersh./S. II – Alth./N. 1:3

Die Begegnungen am Sonntag:

Mulfingen II – Hohebach 1:1 Tore: 0:1 Michael Mack (17.) 1:1 Phillip Kerl (81.) Eigentor. – Zuschauer: 214.

Das Spiel begann verhalten auf beiden Seiten, Hohebach versuchte mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen und Mulfingen lauerte auf Konter. Das 0:1 für die Gäste war dann eine bittere Pille, bei einem Klärungsversuch schoss ein Mulfinger Verteidiger den Ball Michael Mack auf den Rücken, von dort prallte der Ball an die Unterkante der Latte und sprang hinter der Linie auf. Mulfingen war im Spiel nach vorne nicht unauffällig, richtig zwingend wurde es im ersten Durchgang aber vor beiden Toren nicht mehr. Ein Standard führte dann zum Ausgleich, ein gut getretener Ball von Jochen Beez, beförderte Philipp Kerl unglücklich ins eigene Tor zum Endstand (81.). Weikersh./S. II – Schrozberg 0:1 In einer vor allem kämpferisch geführten Partie drückten die Gäste auf die Führung und versuchten den Ball ins Netz zu befördern. Zu ungenaue Bälle in die Spitze klärte die Heimmannschaft und ließ keine Gefahr aufkommen. Mitte der ersten Halbzeit wurde die SGM stärker und tat ihrerseits mehr fürs Spiel, strahlten jedoch keine Gefahr aus. Mit Beginn des zweiten Durchgangs stellte die SGM um und versuchte wieder mehr fürs Spiel zu tun. Auch die Schrozberger bemühten sich weiter und konnten durch einen schön gespielten Angriff über die linke Seite nach einer Flanke in Führung zu gehen. In der Folge entwickelte sich eine rauere Partie ohne weitere Torchancen. Am Ende geht der Sieg für die doch einen Tick besseren Schrozberger in Ordnung.

Billingsbach – Laudenbach 0:2 Tore: 0:1 (24.) Jürgen Mangold, 0:2 (37.) Leon Vorholzer.

Offensiv lief beim FC leider wenig zusammen. Während man fussballerisch in der ersten Hälfte gut dagegen hielt, machten die Gäste die Tore. In der zweiten Hälfte hatte Daniel Ley noch die größte Chance für den FC, verpasste das Tor mit seinem Schuss knapp. Aber auch der TSV hätte mit der größten Chance der Partie das Spiel entscheiden können. Zum Glück für den FC schossen die Angreifer den Ball über das leere Tor.

Creglingen II/B. – Alth.//N. 1: 1

In einem abwechslungsreichen Spiel auf dem Ausweichplatz in Bieberehren ging die SGM in der 18. Minute verdient durch Hannes Gackstatter in Führung. Bis zur Halbzeit konnte keine der Mannschaften ihre Chancen in Tore umsetzen, so dass die Heimelf mit einer verdienten 1:0 Führung in die Pause ging. Dann wurden die Gäste aus Althausen stärker und erzielten kurz vor Ende des Spiels den insgesamt verdienten 1:1 Ausgleichstreffer durch Philipp Schmitt. Blaufelden – Harthausen 0:0

Beide Mannschaften bestritten das Spitzenspiel mit tiefstehenden Abwehrreihen und verlegten sich auf Konter. In der ersten Halbzeit kamen lediglich die Gäste einmal gefährlich vor das Tor. Der Schuss konnte jedoch gerade noch so geblockt werden. Ansonsten wurde es auf beiden Seiten nur nach Standards gefährlich. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich weitgehend das gleiche Spiel. Wachbach II – Markelsh./Elp. II 2:0 Tore: Philipp Kaufmann 1:0 (2.); Sebastian Kißling 2:0 (55.). – Zuschauer: 70.

Gleich zu Beginn setzte die Heimmannschaft die Gäste unter Druck und konnte sich sogleich für die Mühen belohnen. Eine Hereingabe aus dem rechten Halbfeld von Kaufmann wurde länger und länger und senkte sich hinter dem gegnerischen Torwart ins linke Eck.

Wachbach versuchte weiter Druck auszuüben, jedoch entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit wenigen sicheren Ballstafetten. Auch die Gäste prüften die Wachbacher Abwehr mit Torhüter Ruck, jedoch fehlte dabei die nötige Präzision.

Nach Wiederanpfiff entwickelte sich eine einseitige Partie, in der die Heimelf das Spiel weitgehend dominierte. Ein Abschluss von Mittnacht nach Pass von Hahn konnte im letzten Moment in der 49. Minute noch geblockt werden. In der 55. Spielminute war es dann Kißling, der den Spielstand auf 2:0 erhöhte. Nach einem Eckball klärten die Gäste nicht konsequent genug und Kißling nahm sich aus der zweiten Reihe mit links ein Herz und versenkte den Ball im rechten Toreck. Kurz vor Ende kamen die Gäste dann mit Beck nochmals in eine aussichtsreiche Position, jedoch fehlte auch hier die nötige Präzision.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019