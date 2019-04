Wachbach II gewinnt Verfolgerduell souverän

Schrozberg – Harthausen 0:1

Tor: 0:1 (27.) Jan Keitel.

Im vorgezogenen Spiel gegen den SV Harthausen starteten die Hausherren mit einer defensiven Grundordnung, das Spiel wurde dem Tabellenführer überlassen. Zu Beginn fanden diese keinen Weg an der Schrozberger Hintermannschaft vorbei. So waren es die Hausherren, welche mit zwei guten Chancen die Führung hätten erzielen können. Nach einem schlecht geklärten Ball schaltete der SVH schnell um und legte quer auf Jan Keitel, der schräg vom Strafraumeck abschloss und so zur Führung, die gleichbedeutend mit dem Halbzeit- und Endresultat war, einnetzte. Im zweiten Abschnitt starteten die Hausherren offensiver und setzten die Gäste schon früher unter Druck. Davon etwas überrascht, machte der SVH defensiv nicht mehr den stabilen Eindruck eines Tabellenführers, Schrozberg konnte das jedoch nicht nutzen. Auf der anderen Seite konterten die Gäste zwei Mal gefährlich, scheiterten jedoch am gut aufgelegten Schrozberger Schlussmann Tobias Sauter. Offensiv drückte die Keidel-Truppe auf den Ausgleich. Die besten Chancen in der letzten Viertelstunde hatten Onyeka Okolie mit einem Kopfball an den Querbalken und Marco Flaig. Am Ende ist die Niederlage aus Sicht der Schrozberger bitter. Das Reservespiel wurde auf den 17. Mai verlegt.

Blaufelden – Mulfingen II 3:0

Tore: 1:0 (47.) Hendrik Seckel, 2:0 (73.) Adrian Heger, 3:0 (78.) Adrian Heger.

In den ersten 45 Minuten bekamen die Zuschauer eine eher durchwachsene Leistung zu Gesicht. Beide Teams konnten sich keine Feldvorteile erarbeiten. Durch eine engagierte Leistung schafften es die Gäste, Blaufelden vom eigenen 16-er fern zu halten. Dies änderte sich dann in den folgenden 45 Minuten. Von Beginn an zeigte der TSV, warum er vor den Gästen in der Tabelle steht und spielte durch die Tore von Hendrik Seckel und Adrian Heger den verdienten Heimsieg ein. Reserven: 3:0 (Spielabsage).

Billingsbach – Rengershausen 5:1

Tore: 1:0 (16.) Steffen Kümmerer, 2:0 (31.) Daniel Hörner, 3:0 (36.) Daniel Hörner, 4:0 (49.) Daniel Ley, 4:1 (71.) Florian Bauer, 5:1 (77.) Patrick Jakob.

Nach einer Viertelstunde spielte Leon Vogel einen langen Ball auf Steffen Kümmerer. Dieser überwand mit einem Lupfer den heraus eilenden Torhüter und erzielte das wichtige 1:0. Nach der Führung des FC wurde aber der SV besser und setzte die Abwehr des FCB etwas mehr unter Druck. Umso wichtiger war dann das 2:0 durch Daniel Hörner. Dieser wurde per Steilpass von Steffen Kümmerer bedient und schob den Ball souverän am gegnerischen Torhüter vorbei. Wenig später konnte Daniel Hörner sogar noch einmal erhöhen, nachdem Benedict Brümmer bei einem Eckstoß den Ball zurücklegen konnte. Wenig später verhinderte Otto Bauer in der eins-gegen-eins Situation einen Gegentreffer. Kurz nach der Pause sorgte Daniel Ley mit einem verwandelten Handelfmeter für die Vorentscheidung. Einziger Wermutstropfen blieb der Gegentreffer in der 71. Spielminute, als man einen Freistoß aus dem Halbfeld nicht entschieden genug klärte. Der FC wollte den Gegentreffer aber nicht unbeantwortet lassen. Daniel Hörner schickte noch einmal Patrick Jakob steil, dieser kreuzte geschickt vor dem gegnerischen Verteidiger und verwandelte die Chance zum 5:1 Endstand.

Wachbach II – Hohebach 4:0

Tore: 1:0 (43.) Rothenfels, 2:0 (65.) Luger, 3:0 (73.) Rothenfels; 4:0 (75.) Luger. – Zuschauer: 90. – Schiedsrichter: Lars Albig (Gerabronn).

Für beide Mannschaften galt es zu punkten, um weiterhin ganze vorne dabei zu sein. Beide Mannschaften starteten aus einer geordneten Defensive und versuchten, sich Torchancen zu erspielen. Die Heimmannschaft kombinierte stellenweise zwar gut nach vorne, jedoch fehlte oft die Genauigkeit beim letzten Pass, so dass gefährliche Chancen eher Mangelware waren. Bei den Gästen bot sich ein ähnliches Bild, jedoch gelang es diesen des Öfteren, gefährlich vor das Tor der Wachbacher zu kommen. So verzog einmal Mack einen Abschluss nach einem Einwurf knapp und ebenfalls nach einer Ecke bot sich dasselbe Bild per Kopf. So dauerte es bis zur 43. Spielminute, ehe Rothenfels die Heimelf mit etwas Glück in Führung brachte. Eine unsauber geklärte Ecke landete bei Murphy, dessen Pass mit links bei Rothenfels landete, welcher den Ball entschlossen im Tor aus elf Metern unterbrachte. Somit ging es mit einem 1:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit waren nun die Gäste unter Zugzwang und waren weiter bemüht in ihrem Spiel nach vorne, jedoch fanden sie kaum ein Durchkommen durch die gut gestaffelte Wachbacher Abwehr. So war es dann erneut die Heimelf, die eine ihrer Chancen nutzte in Person von Luger, welcher in der 65. Spielminute den Ball im Tor unterbrachte, nachdem er über links freigespielt worden war. Die Gäste verloren nun etwas den Faden. Die an diesem Tag gut aufgelegten Wachbacher erspielten sich dann in der 73. Spielminute das nächste Tor, als Jambu sich gut über rechts durchsetze und mit einem Heber Rothenfels über links in Szene setzte, der den Ball knapp am Torwart vorbei neben dem Pfosten im Tor unterbrachte. Direkt nach dem Anspiel nach dem Gegentor spitzelte dann Mittnacht einen Ball zu Jambu, der direkt in den Lauf von Luger spielte, welcher den herauseilenden Torhüter leicht überspielte und somit auf 4:0 erhöhte. Im Anschluss tauchte dann Jambu zweimal alleine vor dem Torhüter auf, welcher Schlimmeres verhinderte. Somit konnten die Wachbacher das Topspiel für sich entscheiden, jedoch spiegelt die Höhe des Ergebnisses nicht unbedingt die Leistung der Gäste wieder.

Cregl. II/Bieberehr. – Laudenb. 3:2

Tore: 0:1 (32.) Leon Vorholzer, 1:1 (51.) Hannes Gackstatter, 2:1 (55.), Moritz Weid, 2:2 (70.) Leon Vorholzer, 3:2 (82.) Tobias Deppisch. – Zuschauer: 80.

In einem abwechslungsreichen Lokalderby zwischen der SGM und dem TSV Laudenbach erwischten die Gästen den bessern Start in die Partie und gingen durch Leon Vorholzer mit 1:0 in Führung. Nach der Halbzeitpause erhöhte die Heimelf den Druck auf die Gäste und glich durch Hannes Gackstatter zum 1:1 aus. Fünf Minuten später brachte Moritz Weid mit einem satten Schuss auf das Tor die SGM mit 2:1 in Führung. Laudenbach ließ sich nicht unterkriegen und glich in der 70. Minute zum 2:2 aus. Beide Mannschaften spielten auf Sieg, aber die Heimelf war die glücklichere Mannschaft und erzielte durch Tobias Deppisch den umjubelten Siegtreffer.

Markels./Elp. II – Alth./Neunk. 2:1

Tore: 0:1 (70.) unbekannt, 1:1 (85.) Janik Grüner, 2:1 (90.) Josip Vlancic.

Bereits in der Anfangsphase bauten die Gastgeber enormen Druck aufs Gästegehäuse auf. Diverse Versuche aus der Distanz landeten jedoch neben dem Gebälk. Nach der Pause das gleiche Bild, eine umkämpfte Partie ohne nennenswerten Raumgewinn. In der 70. Minute erzielte der Gast im Anschluss an eine Standardsituation die Führung. In der Schlussphase ging es heiß her. Janik Grüner legte sich den Ball 26 Meter aus der linken Hälfte zurecht und legte den Ball unhaltbar ins lange Eck zum 1:1. In der letzten Situation gelang Josip Vlancic aus unglaublichen 40 Metern der vielumjubelte Siegtreffer. Gute Genesungswünsche gehen an den Gästespieler Götz, der sich unglücklich verletzte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019