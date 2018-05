Wachbach II mit besten Chancen auf Relegation

Anzeige

Laudenb. – Taubertal/Rött. II 5:0

Tore: 1:0 (3.) Tim Silberzahn, 2:0 (8.) Jannik Silberzahn, 3:0 (24.) Ralf Richter, 4:0 (54.) Philipp Mühleck, 5:0 (73.) Jannik Silberzahn.

Laudenbach gab von Anfang an richtig Gas und lag schon nach drei Minuten in Front. Die SGM blieb harmlos und baute kaum Druck auf. So stand es bereits nach 24. Minuten 3:0. Die Gäste verzeichneten in der ersten Halbzeit keinen echten Torschuss, so dass es mit diesem Ergebnis in die Pause ging. Auch in den zweiten 45 Minuten ließ der TSV nicht nach. Philipp Mühleck und Jannik Silberzahn legten noch zwei Tore zum hochverdienten 5:0 Sieg für Laudenbach in einer Partie nach, in der die SGM keine einzige echte Torchance verzeichnete.

Hohebach – Wachbach II 0:1

Tor: 0:1 (33.) Fabian Hofmann. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Freddi Denz.

Beide Mannschaften wollten im Rennen um den Relegationsplatz den wichtigen Sieg einfahren. Die erste gute Möglichkeit hatte Wachbach. Nach einem Ball von der rechten Seite konnte der Stürmer die sich bietende Chance nicht nutzen und verfehlte das Tor. Eine weitere Möglichkeit parierte Stegmeier stark. Die Hohebacher kamen immer wieder durch Standards gefährlich vor das Tor, aber das nötige Glück fehlte. Nach einer guten halben Stunde war es dann Hofmann, der nach einem Getümmel im Sechzehner das Tor des Tages erzielte. Nach der Pause machte der TSV mehr Druck, um den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste verteidigten jedoch stets gut. Ein Schuss von Mack ging knapp über das Tor und Baudermann konnte ebenfalls den Keeper nicht überwinden. Durch den Sieg in Hohebach kann sich Wachbach nun schon fast sicher auf die Relegation freuen.

Blaufelden – Harthausen 0:0

Der TSV Blaufelden schaffte gegen den Tabellenvierten ein verdientes Unentschieden. Die Heimelf begann mit viel Schwung. Der SV Harthausen hatte den Hausherren zunächst nichts entgegenzusetzen. Mit Adrian Heger und Patrick Weidlich, die beide im Strafraum frei zum Schuss kamen, hatte der TSV Blaufelden beste Chancen auf den Führungstreffer, doch der gut aufgelegte Gäste-Torhüter hielt das 0:0. In der Folge gab es ein aufreibendes Spiel für beide Teams. Blaufelden investierte viel, doch ein Treffer wollte nicht gelingen. Von Seiten der Gäste tat sich erstaunlich wenig, bis auf ein paar Fernschüsse waren Torchancen Mangelware. Mit dem Ergebnis kann Blaufelden trotz allem zufrieden sein, wenn auch nach so einem Spiel mehr möglich gewesen wäre.

Edelfingen – Weik./Schäft. II 7:4

Tore: 1:0 (26.) Sandro Wolfart, 2:0 (41.) Paul Francois Essomba, 3:0 (45.) Sandro Wolfart, 3:1 (49.) Pascal Unterwerner, 4:1 (50.) Hokatiu Popescu, 4:2 (51.) Pascal Unterwerner, 4:3 (54.) Christopher Göttfert, 5:3 (73.) Sandro Wolfart, 6:3 (77.) Hokatiu Popescu, 7:3 (81.) Hokatiu Popescu, 7:4 (90.) Bastian Bulenda. – Zuschauer: 75.

Die ersten 20 Minuten plätscherte das Spiel nur so dahin. Edelfingen lag dennoch zur Halbzeit mit 3:0 in Führung. Der Beginn der zweiten Halbzeit gehörte den Gästen. Mit einer sehenswerten Einzelaktion erzielte Unterwerner das 1:3 per Traumtor.

Weikersheim konnte noch auf 4:3 verkürzen und kämpfte um den Ausgleich. In der 73. Minute gelang Wolfart der Befreiungsschlag zum 5:3 für die Gastgeber. Daraufhin ging den Gästen ein wenig die Luft aus und Edelfingen hat das Spiel wieder in der Hand. H. Popescu erhöhte mit seinem zweiten und dritten Tor auf 7:3. In der 90. Minute erzielte Bulenda per Handelfmeter den 7:4 Endstand.

Schrozb. – Western./Kraut. II 2 4:0

Tore: 1:0 (11.) Jonas Meuder, 2:0 (38.) Thorsten Weller, 3:0 (50.) Marco Flaig, 4:0 (80.) Dominik Brenner.

In einer sommerlichen Partie setzten sich die Gastgeber verdient und deutlich durch. Gegen schwache Gäste markierte Jonas Meuder im Nachschuss nach einem Standard aus 25 Meter das 1:0. Nach einem Konter erzielte Schrozberg das 2:0 nach schöner Vorarbeit von Lars Lulay. In der zweiten Hälfte zeichnete sich der Schrozberger-Keeper einmal aus, bevor Marco Flaig den Sack zumachte. Domenik Brenner durfte sich im Anschluss auch noch in die Torjägerliste eintragen und den Endstand markieren.

Mulfingen II – Rengershausen 2:4

Tore: 1:0 (12.) Florian Käpplinger, 1:1 (53.) Simon Riegler (Eigentor), 2:1 (60.) Markus Zenkert, 2:2 (74.) Tobias Schenkel, 2:3 (78.) Christian Schenkel, 2:4 (84.) Nico Hirschlein . – Zuschauer: 112. – Schiedsrichter: Gültekin Kahveci, Schwäbisch Hall.

Zwei Serien des SV Mulfingen II fanden am Sonntagnachmittag ein jähes Ende. Die Grün-Weißen waren seit vier Spielen ungeschlagen und konnte die letzten drei Duelle gegen Rengershausen für sich entscheiden. Am Ende stand aber ein 2:4 Niederlage gegen stark ersatzgeschwächte Rengershäuser. Zu Beginn hatte Mulfingen viel Ballbesitz, den sie aber nicht in klare Torchancen ummünzen konnten. Erst ein Kopfballtor nach Eckball von Florian Käpplinger sorgte dann für die Pausenführung (12.). Die Gäste waren meist nur durch schnelle Gegenstöße gefährlich. Im zweiten Durchgang stellte Mulfingen überraschenderweise das Fußballspielen ein. Allerdings führte dann eine unglückliche Aktion zum Ausgleich: Mulfingens Schlussmann segelte unter einem Flankenball hindurch, den anschließend ein Verteidiger unglücklich ins eigene Tor beförderte (53.). Kurz darauf sorgte Markus Zenkert mit einem sehenswerten Treffer nach Freistoß für die erneute Führung (60.), mitten in die Drangphase der Gäste hinein. Rengershausen steckte trotz allem nicht auf. Wiederum ein Eckball sorgte dann für den verdienten Ausgleich durch Tobias Schenkel (74.). Als dann auch noch Christian Schenkel, nur vier Minuten später, einen Abpraller zum 2:3 verwertete, war das Spiel zugunsten der Gäste gedreht (78.). Mulfingen warf danach alles nach vorne und wurde noch durch einen weiteren Konter und einen Treffer von Nico Hirschlein für die schwache Leistung im zweiten Durchgang bestraft (84.).

