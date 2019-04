Wachbach II schlägt den Tabellenführer 3:1

Harthausen – Wachbach II 1:3

Tore: 0:1 (51.) Stankovic, 0:2 (75.) Rothenfels, 1:2 (83.) Hemmerich, 1:3 (90.+4) Tremmel. – Zuschauer: 105.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfe spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab. So ging es ohne nennenswerte Torchancen in die Pause. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte war die Heimelf im Zentrum nicht präsent genug. So konnte Stankovic unbedrängt den Ball annehmen, aufdrehen und den Ball aus 20 Metern zur Führung in den Winkel schlenzen. Die Harthäuser waren an diesem Tag nicht in der Lage, spielerisch Druck aufzubauen und zu klaren Torchancen zu kommen. Zu oft versuchte man, mit langen Bällen zu agieren, welche allesamt verpufften. Nach einem schnellen Konter erhöhten die Gäste auf 0:2. Mit dem Anschlusstreffer gelang es der Heimelf noch mal, Fahrt aufzunehmen und man versuchte, alles nach vorne zu werfen. In der Nachspielzeit stellte Tremmel per Konter den verdienten 1:3-Endstand her.

Hohebach – Rengershausen 3:1

Tore: 0:1 (25.) Christian Schenkel, 1:1 (27.) Michael Mack, 2:1 (33.) Christian Schenkel (Eigentor), 3:1 (82.) Michael Mack. – Zuschauer: 250. – Schiedsrichter: Joachim Giersch, Untermünkheim.

Vor großer Zuschauerkulisse trat der TSV zum Derby gegen Rengershausen an. Hohebach kam besser ins Spiel und kam durch Ehrmann zur ersten Chance. Ebenfalls wurde es gefährlich, als der Torwart der Gäste einen Ball abprallen ließ, jedoch konnte ein Spieler der Gäste klären. Dann kam Rengershausen besser ins Spiel und ging nach einer perfekten Flanke von Müller durch Schenkel in Führung. Hohebach ließ sich dadurch nicht beirren und glich durch einen super getretenen Freistoß von Michi Mack gleich darauf aus. Kurz darauf war es ein weiterer Standard, der durch ein Eigentor von Schenkel die Führung für die Hausherren bedeutete. Rengershausen nutzte in der Folge eine Unachtsamkeit der Hinterelf nicht und Mack scheiterte aus spitzem Winkel am Torhüter.

Nach der Pause lief das Spiel zumeist im Mittelfeld ab. Nach einer guten viertel Stunde scheiterte Schweizer aus spitzem Winkel und auf der Gegenseite konnte Hirschlein den Ball nicht versenken. In der 82. Minute war es dann Mack, der einen Ball des Torwarts abblockte und darauf im Tor versenkte und das Spiel entschied. Reserven: 6:1.

Markel./E. II – Weik./Schäft. II 0:3

Die heimische SGM begann zunächst defensiv und überließ dem Gegner Raum zum Spielaufbau. Dieser wurde allerdings weitestgehend noch vor dem Sechzehner egalisiert und versucht, in schnelle Gegenangriffe umzusetzen.

Beim eigenen Spielaufbau agierte Markelsheim/Elpersheim mutig, musste durch eine Unachtsamkeit das 0:1 kurz vor der Halbzeit hinnehmen. Nach dem Wechsel störte die Heimelf den Gegner deutlich früher und konnte sich so mehr Spielanteile erkämpfen und Chancen herausspielen. Abermals in der eigenen Spieleröffnung schaltete der Gast schneller und erzielte in der Drangphase der Heimteams das 2:0. Markelsheim/Elpersheim II spielte nun noch mehr nach vorne. Weikersheim/Schäftersheim nutzte im Gegenzug einen schnellen Konter, um auf 3:0 zu erhöhen.

Die Heimelf hatte noch eine gute Chance auf den Ehrentreffer, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Insgesamt ein verdienter Sieg für den Gast, der seine Möglichkeiten konsequent nutzte.

Alth./Neunk. – Mulfingen II 3:2

Tore: 1:0 (20.) Guido Popp (Elfmeter), 2:0 (45.) David Fringes, 2:1 (67.) Simon Riegler, 2:2 (77.) David Kempf, 3:2 (90.+3) Philipp Schmitt.

Beide Mannschaften taten sich schwer, in einen ordentlichen Spielfluss zu kommen, dennoch ging die Heimmannschaft in der 20. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Guido Popp mit 1:0 in Führung.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzte der Spielertrainer David Fringes eine gut getretene Ecke und köpfte locker zum 2:0 ein. In der zweiten Halbzeit machte die Heimmannschaft viel zu wenig, und so kam es, dass die Gäste in der 67. Minute durch Simon Riegler und in der 77. Minute durch David Kempf zum Ausgleich kamen. Nun war die Heimmannschaft wieder am Zug, und sie versuchte, mit vielen langen Bällen noch die drei Punkte einzufahren. Letztlich musste ein Freistoß in der 93. Minute durch Philipp Schmitt am Ende die drei Punkte retten.

Laudenbach – Blaufelden 1:2

Tore: 0:1 (39.) Torsten Weller, 1:1 (53.) Jürgen Mangold, 1:2 (80.) Marcel Mönch. – Zuschauer: 115.

Die erste Hälfte der Begegnung ging eindeutig an die Gäste. Während die Blaufeldener mehrfach vor das gegnerische Tor kamen, aber meist zu hoch zielten wie beim Lupfer von Adrian Heger in Minute 13 oder bei Torsten Wellers strammem Freistoß in Minute 18, fand Laudenbach vor dem gegnerischen Tor so gut wie gar nicht statt.

Einzige nennenswerte Aktion war die von Tim Silberzahn (25.) mit einem sehenswerten Distanzschuss knapp am linken Lattenkreuz vorbei. In Minute 39 schoss Torsten Weller die Gäste mit einem Freistoß aus 18 Meter unter der Mauer durch in Führung. Die Laudenbacher kamen wie ausgewechselt aus der Kabine.

Die ersten 20 Minuten gehörten nun klar ihnen, nach einigen guten Chancen konnte Jürgen Mangold auch den Ausgleich erzielen (54). Jedoch übernahm nach diesen 20 Minuten wieder Blaufelden das Kommando und kam erst mit einigen gefährlichen Ecken zu Chancen, um dann in Minute 82 durch den eingewechselten Marcel Mönch wieder in Führung zu gehen. Infolge dessen ließen die Blaufeldener gekonnt die Zeit von der Uhr laufen. Einzig Einwechselspieler Jochen Stanzel in der 93. Minute kam noch mal zu einem guten Kopfball nach Ecke, der nur knapp drüber ging und eine Punkteteilung ermöglicht hätte.

Schrozberg – Cregl. II/Bieb. 2:1

Tore: 1:0 (3.) Schmalbach, 1:1 (50.) Gackstatter, 2:1 (83.) Meuder.

